الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 134 مخالفة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق في المنيا

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية التموين بالمنيا تمكنت من ضبط 134 مخالفة تموينية متنوعة، من خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 ضرورة تكثيف الحملات التموينية لرصد المخالفات

وشدد محافظ المنيا على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لرصد المخالفات، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح تقرير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 100 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - توقف عن الإنتاج - تصريف وتجميع _اختراق ماكينة مخبز _عدم وجود سجلات)، و34 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر _بيع منتجات منتهية الصلاحية _ذبح خارج المجازر _عدم وجود شهادات صحية)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

الحملات تتم بالتنسيق والتعاون بين الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع

وأكد تقرير التموين أن هذه الحملات الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة  تتم بالتنسيق والتعاون بين الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع والجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري.

 وكما تتم بشكل يومي بالمدن والقري لفرض الانضباط التمويني وضبط الأسعار والأسواق والتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية حرصا علي صحة المواطنين وضبط المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال مرتكبيها وتكثيف هذه الحملات بشكل يومي بكافة لتحقيق الانضباط والسيطرة علي الأسعار وتقديم كافة الخدمات للمواطنين

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
تموين المنيا 134 مخالفة تموينية حملات تموينية علي الأسواق والمخابز مديرية التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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