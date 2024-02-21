الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وفود سياحية أوروبية من مختلف الجنسيات تزور المناطق الأثرية والسياحية بالمنيا

وفود أوربية تزور
وفود أوربية تزور المناطق الأثرية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن قطاع السياحة فى محافظة المنيا يشهد في الفترة الأخيرة رواجًا كبيرا، حيث استقبلت المحافظة وفودًا سياحية من مختلف دول العالم لما تزخر به المحافظة من المناطق الأثرية المتنوعة والتي تمثل العصور التاريخية المختلفة وبوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر.

زيارة المناطق الأثرية بتل العمارنة وبنى حسن 

وأضاف محافظ  المنيا، أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا تستقبل حاليا وفودا سياحية قادمة من دول أوروبية ( ألمانيا، هولندا، النمسا )، ويشتمل برنامج الزيارة على المناطق الأثرية بتل العمارنة وبنى حسن، موجهًا الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة. 

جدير بالذكر، أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي جنوب المحافظة، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلو متر، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلو متر شمال شرق مدينة دير مواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلو متر جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار شمال المحافظة، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.

وكانت المناطق الأثرية بالمنيا قد استقبلت يوم الأحد الماضي  وفودا سياحية من دول أوروبية ( ألمانيا، هولندا، إنجلترا )، لزيارة عدد من المناطق الأثرية فى جولات سياحية للتعرف على اثار مصر  من عصور مختلفة  يشمل برنامج الزيارة مناطق تل العمارنة وتونا الجبل وبني حسن، موجهًا الجهات المعنية بتسهيل كل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

وفود أوربية تزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفود أوربية تزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفود أوربية تزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفود أوربية تزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفود أوربية تزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفود أوربية تزور المناطق الأثرية بالمنيا
المنيا وفود سياحية أوربية المناطق الأثرية بالمنيا قطاع السياحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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