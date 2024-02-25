وفد سياحى تركى يزور منطقة البهنسا الأثرية فى المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن السياحة في مصر شهدت طفرة كبيرة بفضل اهتمام القيادة السياسية ووضع الرؤى والخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع باعتباره إحدى الركائز الرئيسية للاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن المحافظة استقبلت وفودًا سياحية من مختلف دول العالم، لما تزخر به المحافظة من المناطق الأثرية بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر.

وأضاف المحافظ، أن المناطق الأثرية في المنيا استقبلت وفدًا سياحيًا قادمًا من دولة تركيا، ضمن السياحة الدينية التى تتمتع بها المحافظة من آثار قبطية وإسلامية، حيث ضم برنامج زيارة الوفد منطقة آثار "البهنسا" الذى يسمى البقيع الثانى نظرًا لوجود أضرحة للعديد من الصحابة، موجهًا الجهات المعنية بتسهيل كل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.