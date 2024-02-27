ننشر نتائج المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات بمراكز المنيا

حملات مكثفة لإزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي تشهدها مراكز محافظة المنيا منذ بدء أعمال المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات، أسفرت عن ضبط وإزالة عدد من التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء العشوائي بدون ترخيص في إطار الحفاظ علي الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة .

وشهدت مراكز المنيا، اليوم حملات مكبرة لإزالة التعديات، فقد تابع الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة حملة لمواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين بحضور يسرى محمد، الدكتور عصام محمود نائبا رئيس المركز، ولجنة من وحده المتغيرات المكانيه بالمحافظة، ومسئولي حمايه الأراضي الإزالات، أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدي على الاراضي الزراعية بالبناء المخالف بقرية ملاطية وحى غرب المدينة، عبارة عن حوائط بالبلوك الحجري والأسمنت .

وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن الوحدة المحلية نفذت ٩ حالات إزالة لتعديات على أراضى زراعية وبناء مخالف ضمن الموجة ٢٢ لازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالحسينية، أسفرت عن إزالة ٩ حالات تعدى على أرض زراعية مع قص الاشاير للحالات المخالفة بإجمالى ١٣١٦ متر، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، كما تم تنظيم حملة لإزالة الأبراج غير المرخصة، أسفرت عن إزالة ١٠ حالات تعدى بالبناء المخالف لابراج بأحياء المدينة داخل الحيز العمرانى بدون ترخيص باجمالى مساحة ٢١١٠ م بياناتها كالاتى: إزالة 6 حالات بحى جنوب مابين بدروم وادوار عليا ثالث وسابع وثامن وحالتين بحى غرب عبارة عن ازالة قواعد وحالتين بحى شمال لدور سادس وسابع وتم فصل التيار الكهربائى عن الابراج المخالفة كما تم إزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة من خلال حملة مكبرة أسفرت عن ازالة ٢١ حالة تعدى منها ٦ حالات تعدى على املاك دولة باجمالى مساحة ٩٦٠ متر و١٥حالة تعدى على ارض زراعية باجمالى مساحة ٣٢٠٢ متر بياناتها كالاتى: 6 حالات تعدى ببنى صامت، حالات على املاك دولة وحالتين تعدى على ارض زراعية و- حالتين تعدى بقرية القيس على ارض زراعية و٣ حالات تعدى بقرية ابو جرج على ارض زراعية و٤ حالات تعدى على ارض زراعية بالحسينية وحالتين تعدى على ارض زراعية ببنى على و٣ حالات بصندفا منها حالة تعدى على ارض زراعية وحالتين تعدى على املاك دولة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأكد اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، على استمرار الحملات الميدانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين ، حيثُ تم رصد أعمال تعديل بالدور الأول علوى بحي شمال1 بمساحة 100 متر، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة فى البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وكانت المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، والتي بدأت ٢٤ فبراير الجارى قد شهدت في أولي أيامها حمات مكثفة، حيث تم في اليوم الثاني من إنطلاق المبادرة إزالة ٦٧ حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها حالة بناء علي أرض أملاك دولة بمركز سمالوط، وحالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني بمركز المنيا، و٦٥ حالة تعد علي الأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، بينما تم في اليوم الثالث إزالة ٨٢ حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها ١١ حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمركز المنيا، و٤٠ حالة تعد علي الأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، و٣١ حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون ١١٩ بمراكز(مطاي_ سمالوط_ المنيا)، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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