الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مراكز المنيا تزيل 67 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء

كثفت مراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي املاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص ضمن اليوم الثاني من تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات والتي انطلقت أمس السبت بمراكز المحافظة التسع.

من جانبه تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الثانية للموجة التى بدأت الأمس 24 فبراير الجارى للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 67 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها حالة بناء علي أرض أملاك دولة بمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، وحالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني بمركز المنيا، و65 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووكان المحافظ  قد تابع جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقراها خلال اليوم الأول لبدء تنفيذ الموجة 22، مشددا على المتابعة المستمرة ورصد أي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل الفوري معها، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية، وعدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف؛ تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.

الجدير بالذكر، أن المرحلة الأولى للموجة 22 بدأت 27 يناير الماضى وانتهت 16 فبراير الجارى.

إزالة تعديات ومخالفات بناء
إزالة تعديات ومخالفات بناء
إزالة تعديات ومخالفات بناء
إزالة تعديات ومخالفات بناء
إزالة تعديات ومخالفات بناء
إزالة تعديات ومخالفات بناء
إزالة تعديات ومخالفات بناء
إزالة تعديات ومخالفات بناء
إزالة تعديات ومخالفات بناء
إزالة تعديات ومخالفات بناء
إزالة تعديات ومخالفات بناء
إزالة تعديات ومخالفات بناء
إزالة تعديات ومخالفات بناء
إزالة تعديات ومخالفات بناء
إزالة تعديات ومخالفات بناء
إزالة تعديات ومخالفات بناء
إزالة تعديات ومخالفات بناء
إزالة تعديات ومخالفات بناء
المنيا إزالة 67 حالة تعدي المرحلة الثانية من الموجة 22 مراكز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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