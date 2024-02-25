استعدادا لرمضان.. زيادة منافذ بيع السلع ومعارض أهلا رمضان بالمنيا

أعلنت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا عن خطتها واستعداداتها لتوفير احتياجات المواطنين من المواد والسلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال تكثيف المبادرات والشوادر والقوافل الغذائية المتحركة والثابتة وأفتتاح معارض أهلا رمضان، وضخ السلع بمنافذ المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار وتكثيف الحملات التموينية علي المنافذ والأسواق.

من جانبه ترأس اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، اجتماعا مع كبار تجار السلع الغذائية بمركز ومدينة ملوى بحضور اسامه سيبويه نائب رئيس المدينه، وايمن اسماعيل مدير تموين المدينه ومحمود تونى مدير مكتب تموين المركز، وكبار التجار للسلع الأساسية حيث تم بحث التوسع في مبادرة خفض الأسعار بشكل أكبر خلال شهر رمضان والتي تشمل السكر والأرز والزيت الخليط والفول والعدس، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض،، والسمن، والمكرونة،، وكذا منتجات الدواجن والبيض ، موجها الشكر للتجار على استجابتهم للدعوة من أجل تخفيف العبء عن ارباب الاسر،ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع التجار؛ من أجل تفعيل مبادرة خفض الأسعار بمركز ومدينة ملوى مع المتابعة أولا بأول.

كما أكد رئيس المدينة على استمرار تلك المعارض والتوسع فى انتشارها على مستوى المركز والمدينة لافتا إلى التزام كبار التجار بتسليم تجار التجزئة فواتير مدون عليها الأسعار المخفضة لضمان وصول هذه السلع المخفضة لأكبر عدد من المواطنين مشيرا إلى أنه وجه بتكثيف الحملات التموينية بصفة يومية ومستمرة، والضرب بيد من حديد لمحتكر السلع ومراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط وتوفير المنتجات والسلع التموينية، مع التأكيد على التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات التموينية المختلفة في مراقبة الأسواق.

ومن جانبه أكد محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، أنه وبالتنسيق مع إدارة تموين ديرمواس تم طرح شنط مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنية للشنطة تضم (سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ ملح) ضمن القوافل المتنقلة بمركز ومدينة ديرمواس، وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار مشيرا إلي قيام هاني محمود نائب رئيس المركز ومحسن عبد المالك رئيس قرية دلجا بالاشراف على بيع 1350 شنطة مواد غذائية مدعمة بقرية دلجا وتوابعها كما قام محمد فوزي العربي رئيس قرية تل بني عمران وجميل محمد مدير مكتب تموين تل بني عمران بالاشراف على بيع 250 شنطة بزرابي العمارية الغربية.

وأوضح تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة انه وجه جميع الجهات المعنية بالعمل على التوسع في إقامة شوادر ومنافذ البيع، وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعارها المخفضة، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من تلك المنافذ والتخفيضات الموجودة به بجانب تكثيف الحملات التموينية والرقابية علي الأسواق والمنافذ للتأكد من توافر كافة السلع بأسعار مناسبة

وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، بطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة، والتوسع في منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية ضمن مبادرة "خفض الأسعار" وتدشين منافذ اهلا رمضان بأسعار مخفضه، فقد تابع مجهودات ادارة التموين، في المرور على منافذ بيع المواد الغذائيه وتوزيع شنط السلع الغذائية المدعمة لكافة المواطنين المستحقين، وذلك فى اطار رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتفعيل مبادرة " خفض الأسعار" حيث يتم توزيع شنطة مواد غذائية تحتوي علي ( سكر وأرز ومكرونة وملح ومرقة ) بسعر مخفض 100 جنية للشنطة وذلك تخفيفا علي المواطنين ولضمان وصول السلع المخفضة الي مستحقيها بمنافذ البيع بالقري والمدينه، وبمنافذ اهلا رمضان بالتعاون بين الوحده المحليه وتموين مطاي موجها بتكثيف الحملات الرقابية في المركز للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار

وفي مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، تم متابعة منافذ بيع السلع الغذائية بقرية بنى على وأبو جرج وحى شرق وحى شمال " ضمن المبادرة الرئاسية لخفض أسعار السلع الأساسية ٢٥٪ . لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحياة كريمة لهم كما تم توفير سيارات الوحدة للتوزيع على القرى والعزب لوصول للمستحقين.

أستعدادات مكثفة لأستقبال شهر رمضان بمراكز المنيا

أستعدادات مكثفة لأستقبال شهر رمضان بمراكز المنيا

أستعدادات مكثفة لأستقبال شهر رمضان بمراكز المنيا

أستعدادات مكثفة لأستقبال شهر رمضان بمراكز المنيا

أستعدادات مكثفة لأستقبال شهر رمضان بمراكز المنيا

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