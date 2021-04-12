افتتاح معرض «أهلا رمضان» بمركزي أبوقرقاص وملوي بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن افتتاح معرض أهلا رمضان بكلا من مركزي أبوقرقاص، وملوي جنوب المحافظة لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وبأسعار تلائم كافة فئات المواطنين، تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم.من ناحيته قام الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بافتتاح معرض أهلا رمضان بشارع الجمهورية بمدينة أبوقرقاص حيث يضم المعرض، جميع المنتجات بأسعار مخفضة، خاصة السلع الغذائية ومستلزمات رمضان، واللحوم والدواجن، والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الغذائية والضرورية التي يحتاجها المواطنين خلال هذا الشهر الكريم.اكما قام اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، يرافقه الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة بافتتاح معرض أهلا رمضان بحي جنوب المدينة بالحلاجة بجوار موقف ديرمواس وذلك لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وبأسعار تلائم كافة فئات المواطنين، تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم في حضور أعداد كبيرة من أهالي المدينة.