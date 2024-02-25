الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

69 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، حملات رقابية وتفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات توزيع المواد البترولية ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة للتأكد من توافر أحتياجات المواطنين وضبط الأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية والتأكد من صلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصًا على صحة المواطنين وفرض الانضباط التمويني.

وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط ٦٩ مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح تقرير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط ٤٢ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - توقف عن الإنتاج- عدم وجود سجلات )، و٢٥ مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر - بدون ترخيص - ذبح خارج المجازر - غش تجاري - منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادات صحية - تجار تموينيين)، بالإضافة إلى مخالفتين في مجال المواد البترولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح التقرير، أن المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية مثل مباحث التموين وحماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري، تكثف من الحملات الرقابية والتفتيشية بكل مراكز المحافظة، من خلال التنسيق مع الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم يوميًا لضبط الأسواق.

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا
تموين المنيا ضبط 69 مخالفة حملات علي المخابز والأسواق مراكز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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