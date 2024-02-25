الأحد 25 فبراير 2024
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محافظات

"حياة كريمة".. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية نجم بمطاي غدًا

قافلة طبية
قافلة طبية

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا الإثنين، قافلة طبية علاجية بقرية نجم التابعة لـ مركز مطاي شمال المحافظة، على مدار يومين متتاليين ٢٦ و٢٧ فبراير الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة "، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرًا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا قد أعلنت استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة، للوصول بالخدمات الطبية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية علاجية بقرية هور بمركز ملوى خلال يومي 20 و21 من فبراير الجاري، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1672 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، منها الكشف على 306 حالات جراحة و353 حالة أطفال و389 باطنة و71 نساء، و115 أسنان، و178 جلدية، و 213 أنف وأذن، و47 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 179 تحليلا متنوعا و9 حالات موجات صوتية و8 حالات أشعة عادية، و97 كشف مبكر للضغط والسكر، 18 حالة خلع أسنان، وتحويل 19 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 156 مترددًا.

صحة المنيا قافلة طبية مبادرة حياة كريمة قرية نجم بمطاي الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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