ضبط وإيقاف 8 حالات بناء مخالف في "مغاغة" بالمنيا

شكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة لجنة تختص برصد مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وتنفيذ إزالة هذه المخالفات في المهد بكل حزم وشدة، وذلك للعمل على إيقاف هذه المخالفات، حيث قامت اللجنة بمباشرة أعمالها بضبط، وإيقاف 8 حالات بناء مخالف وإزالتها في المهد.



قال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة، إنه شكل لجنة تضم في عضويتها هاني الخولي وحسن محمد نائبا رئيس المركز والمدينة وعضو من التفتيش الإداري وعضو من الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، حيث ستكون من مهام هذه اللجنة التصدي بكل حزم وشدة لجميع أشكال التعدي بالبناء المخالف وإزالته في المهد.



وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن اللجنة بدأت نشاطها وفعالياتها حيث تمكنت من التحفظ علي أربعة خلاطات خرسانة وفك شدة خشبية لأربع حالات بناء مخالف بحي شمال المدينة وأربع حالات آخري بحي شرق مدينة مغاغة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشأن حيال المخالفات ومرتكبيها.



وأكد رئيس المركز والمدينة، أن تشكيل هذه اللجنة يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا بالتصدى بكل حزم وشده لجميع اشكال التعدى بالبناء المخالف، وإزالته في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع متابعة المخالفة لضمان عدم تكرارها مرة أخرى.



ونوه بأن الوحدة المحلية تكثف من حملاتها أيضا لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، حيث يتم رصد هذه التعديات ومخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية وفرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالقرى، ويتم التعامل مع هذه التعديات والمخالفات في المهد وإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الغجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أنه وجه رؤساء الأحياء والقرى باستمرار المتابعة لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء.

إزالة مخالفات بناء بمغاغة بالمنيا

إزالة مخالفات بناء بمغاغة بالمنيا

إزالة مخالفات بناء بمغاغة بالمنيا