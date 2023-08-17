الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط وإيقاف 8 حالات بناء مخالف في "مغاغة" بالمنيا

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء بمغاغة بالمنيا

شكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة لجنة تختص برصد مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وتنفيذ إزالة هذه المخالفات في المهد بكل حزم وشدة، وذلك للعمل على إيقاف هذه المخالفات، حيث قامت اللجنة بمباشرة أعمالها بضبط، وإيقاف 8 حالات بناء مخالف وإزالتها في المهد.

قال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة، إنه شكل لجنة تضم في عضويتها  هاني الخولي وحسن محمد نائبا رئيس المركز والمدينة وعضو من التفتيش الإداري وعضو من الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، حيث ستكون من مهام هذه اللجنة التصدي بكل حزم وشدة لجميع أشكال التعدي بالبناء المخالف وإزالته في المهد.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن اللجنة بدأت نشاطها وفعالياتها حيث تمكنت من التحفظ علي أربعة خلاطات خرسانة وفك شدة خشبية لأربع حالات بناء مخالف بحي شمال المدينة وأربع حالات آخري بحي شرق مدينة مغاغة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشأن حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن تشكيل هذه اللجنة يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا بالتصدى بكل حزم وشده لجميع اشكال التعدى بالبناء المخالف، وإزالته في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع متابعة المخالفة لضمان عدم تكرارها مرة أخرى.

ونوه بأن الوحدة المحلية تكثف من حملاتها أيضا لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، حيث يتم رصد هذه التعديات ومخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية وفرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالقرى، ويتم التعامل مع هذه التعديات والمخالفات في المهد وإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الغجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أنه وجه رؤساء الأحياء والقرى باستمرار المتابعة لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء.

إزالة مخالفات بناء بمغاغة بالمنيا
إزالة مخالفات بناء بمغاغة بالمنيا
إزالة مخالفات بناء بمغاغة بالمنيا
إزالة مخالفات بناء بمغاغة بالمنيا
إزالة مخالفات بناء بمغاغة بالمنيا
إزالة مخالفات بناء بمغاغة بالمنيا
إزالة مخالفات بناء بمغاغة بالمنيا
إزالة مخالفات بناء بمغاغة بالمنيا
المنيا لجنة لازالة مخالفات البناؤ ضبط وازالة 8 حالات بناء مخالف هاني الخولي نائب رئيس مركز مغاغة الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة

الأكثر قراءة

أكرم حسنى يتصدر إيرادات شباك التذاكر بـ"العميل صفر" فى أول أيام عرضه

اعترافات المتهم بقتل جاره فى الطالبية: "كان هيفضحنى ويلم عليا الناس"

سعر الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصرى

إقبال كثيف.. تعرف على أسعار الأدوات المدرسية و"اللانش بوكس" في الأسواق

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 17-8-2023

واشنطن تعلن تطورات عملية العزم المتأصل لمحاربة داعش والتعاون الأمنى مع العراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس