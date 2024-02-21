ضبط 118 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بمحافظة المنيا تمكنت من ضبط 118 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت المديرية علي ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



أوضح تقرير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 100 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - توقف بدون عذر - تصرف وتجميع - عدم وجود سجلات_ اختراق ماكينة مخبز )، و18 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر - شهادة صحية - تجار تموينيين)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كان قد قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة لديها مخزون من السلع الاستراتيجية يكفي لـ3 أشهر مقبلة، مشيرًا إلى أنه أصبح من الصعب التنبؤ بحالة الأسعار خلال الفترة المقبلة، على الرغم من أنه كان متوقعًا استقرار الأسعار نسبيًا بعد موجة الارتفاعات الأخيرة داخل السوق المحلية.

وأضاف الوزير، في تصريح له، أن حالة عدم استقرار أسعار السلع جاءت نتيجة تسارع وتيرة الأحداث في الفترة الأخيرة، والتي تمثلت في ارتفاع تكلفة تدبير العملة الأجنبية، الأمر الذي دفع الشركات والتجار للتحوط ضد مزيد من الارتفاعات.

وأكد أن وزارة التموين تمتلك أرصدة كافية من معظم السلع ويتم تدعيمها بشكل مستمر، للحفاظ على المخزونات السلعية، بحيث لا تقل عن 3 أشهر.