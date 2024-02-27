مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب ميكروباص بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين إثر تعرضهم لـ إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق المؤدي لقرية تلة، التابعة إداريًا لـ مركز ومدينة المنيا، تحرر محضر بالحادث واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق المؤدي إلى قرية تله التابعة إداريًا لمركز ومدينة المنيا وتحديدًا مدخل كوبري صالح

وانتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف وقوة من مباحث قسم شرطة المنيا، إلى موقع الحادث حيث تبين مصرع "طه أحمد"، 25 عامًا، وإصابة 5 آخرين هم: "عمر - خ - م"، "جمال- ف - م"، "حمدي - ج - م"،"خالد - ق- ا"، "أحمد - ج - ف"، بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، من بينهم مصابين إثنين في حالة خطيرة.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بطريق قرية تله وجارى نقل الجثة المصابين إلي المستشفي المنيا العام، للتحفظ على الجثة لحين الإنتهاء من التحقيقات، وتلقى المصابين كافة الرعاية الصحية.