الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

إسعاف
إسعاف

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم بين سيارتين بمحافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد تصادم سيارتين ملاكى بأحد الطرق الفرعية بقرية تله التابعة لمركز ومدينة المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة المنيا، إلى موقع الحادث تبينت إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنيا حادث تصادم غرفة عمليات النجدة سيارتين ملاكي

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