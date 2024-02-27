الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محافظات

رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماع مجلس الجامعات الأهلية (صور)

أجتماع مجلس الجامعات
أجتماع مجلس الجامعات الأهلية بحضور رئيس جامعة المنيا

شهد د.عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، القائم بعمل رئيس جامعة المنيا الأهلية، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، الذي عُقد برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي ود.ماهر مصباح أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية. 

فى بداية الاجتماع، أكد د.أيمن عاشور على الاهتمام والدعم الكبير الذي تُقدمه القيادة السياسية للجامعات الأهلية، لافتًا إلى أنها تمتلك زخمًا من الخبرات الأكاديمية والبحثية والكوادر البشرية التى يمكن الاستفادة منها في تنمية المجتمع ودعم المشروعات التنموية بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التكامل داخل منظومة التعليم العالي المصرية، والتوسع فى الشراكات الدولية للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة. وشدد الوزير على ضرورة أن تتقدم الجامعات الأهلية بخطط عملها؛ لتقييمها ومتابعتها والوقوف على معدلات التقدم في تنفيذها لخططها التعليمية، وضمان حسن انتظام العملية التعليمية بها. 

وصرح د.عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على تخصيص نسبة 5% من المنح المُخصصة للطلاب المُتفوقين التي تقدمها كل جامعة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على اعتماد اللوائح الخاصة والسير فى إجراءات بدء الدراسة ببرنامج "نظم المعلومات والأرشيف الإلكتروني" بكلية الآداب بجامعة بني سويف الأهلية. كما وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية والسير في إجراءات بدء الدراسة لدرجة البكالوريوس في برنامج "إدارة الأعمال الرياضية بمجال العلوم الإدارية" بكلية العلوم الإدارية جامعة الجلالة الأهلية. 

كما وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية والسير في إجراءات بدء الدراسة ببرنامج بكالوريوس علوم التمريض بنظام الساعات المُعتمدة بكلية التمريض، وبرنامج بكالوريوس الهندسة فى تخصصي الهندسة الميكانيكية بقسم هندسة المواد وإدارة التصنيع، والهندسة الكهربية بقسم هندسة الحاسوب بالمسارات التالية: "الحوسبة السحابية، والحوسبة عالية الكفاءة، والأمن السيبراني"، بجامعة المنوفية الأهلية والموافقة على اعتماد اللائحة الداخلية والسير في إجراءات بدء الدراسة بكلية التمريض بنظام الساعات المعتمدة بجامعة جنوب الوادى الأهلية وبدء الدراسة ببرنامج "اللغة الفرنسية والترجمة"، وبرنامج "اللغة الإنجليزية والترجمة" بكلية الألسن بجامعة جنوب الوادي الأهلية واعتماد اللائحة الداخلية والسير فى إجراءات بدء الدراسة لدرجة البكالوريوس بكلية طب الأسنان جامعة أسيوط الأهلية. والموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة العلمين الدولية وكلية آل مكتوم للتعليم العالي باسكتلندا. 

حضر الاجتماع د.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، واللواء هيثم زكى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة.

أجتماع مجلس الجامعات الأهلية بحضور رئيس جامعة المنيا
أجتماع مجلس الجامعات الأهلية بحضور رئيس جامعة المنيا
أجتماع مجلس الجامعات الأهلية بحضور رئيس جامعة المنيا
أجتماع مجلس الجامعات الأهلية بحضور رئيس جامعة المنيا
جامعة المنيا مجلس الجامعات الإدارية العاصمة الإدارية وزير التعليم العالي الدكتور عصام فرحات

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