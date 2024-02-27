الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

البدء في تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المطرانية بملوي (صور)

رئيس ملوي يتفقد أعمال
رئيس ملوي يتفقد أعمال تركيب بلاط الأنترلوك بشوارع المدينة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب المنيا، تنفيذ أعمال رفع كفاءة الشوارع والطرق العامة وتطوير الشوارع الضيقة والحواري ومواصلة أعمال الرصف بالشوارع ضمن الخطة الأستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 وخطة المحافظة لرفع كفاءة ورصف الشوارع والطرق بكافة مراكز ومدن المحافظة.

من جانبه، تفقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، وبرفقته نائبه اسامه سيبويه نائب رئيس مدينة ملوى، ورزق أحمد مدير الطرق، البدء فى أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع المطرانية والبنك الأهلى بحى شمال1 حمودة وتفرعات مارية القبطية بمدينة ملوى، لعودة المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن ذلك يأتي فى أطار اعمال الخطة الموحدة للعام المالى 2023 /2024، وخطة رئاسة مركز ومدينة ملوى برفع كفاءة الشوارع والطرق العامة،وعودة المظهر الجمالي والحضارى لمدينة ملوى، والتغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إلى بعض الحواري والشوارع الضيقة لتطويرها وإصلاح الطرق بها.

أشار رئيس المركز والمدينة إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، واصلت جهودها في رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية حيث كانت قد بأت أعمال الرصف بمجمع مواقف سيارات ملوي الحديد، مشيرا إلي أن أعمال الرصف بمركز ومدينة ملوي كانت قد شهدت رصف شوارع يتم رصفها للمرة الأولي، مؤكدًا أستمرار رصف باقي الشوارع المدرجة بالخطة الأستثمارية وخطة المحافظة لرفع كفاءة شوارع المدينة لتسهيل حركة المواطنين والحركة المرورية والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وشوارعها مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمتابعة أعمال الرصف بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الشوارع وتنفيذ خطة المحافظة والخطة الأستثمارية والتأكد من الألتزام بالمواصفات الفنية التي تم تحديدها لأعمال الرصف.

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المنيا تركيب بلاط الأنترلوك شوارع المطرانية والبنك الأهلي مدينة ملوي بالمنيا الخطة الاستثمارية اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي

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