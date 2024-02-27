الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قوافل أبواب الخير توفر 689 طن مواد غذائية لـ 280 ألف مواطن بالمنيا

القاضي يستقبل قوافل
القاضي يستقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا

استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، قافلة أبواب الخير من صندوق تحيا مصر محملة بنحو ٦٨٩ طن من المواد الغذائية الجافة ليتم توزيعها على ٢٨٠ ألف مواطن فى قرى ومراكز المحافظة، لافتا إلى أن قافلة "أبواب الخير" تعد أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وينفذها صندوق تحيا مصر، لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى، لتوفير المواد الغذائية للأسر والفئات المستهدفة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا وممثلي صندوق تحيا مصر وأحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا وممثلي  مؤسسة مصر الخير والجمعية الشرعية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن توزيع المواد الغذائية يتم طبقا لأبحاث اجتماعية ميدانية لتحديد الأسر المستحقة مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة لضمان الوصول إلى كافة النجوع والقرى والمناطق الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة، مثمنا الدور الفعال لصندوق تحيا مصر فى تنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى توفير أفضل سبل الرعاية للأسر الأكثر احتياجا والسعى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل الجمهورية الجديدة.

كما أشاد بالشراكة الفعالة بين مبادرة قوافل أبواب الخير ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة، لافتا  إلى أن قوافل مبادرة أبواب الخير مستمرة في توفير المواد الغذائية ووجبات الإفطار للصائمين حتى نهاية شهر رمضان المعظم.

جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
جانب من استقبل قوافل الخير لصندوق تحيا مصر بالمنيا
المنيا قوافل أبواب الخير صندوق تحيا مصر 689 طن مواد غذائية 280 ألف مواطن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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