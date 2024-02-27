غدًا.. "صحة المنيا" تُطلق قافلة طبية لقرية السلام ببنى مزار ضمن "حياة كريمة"

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، غدا الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية السلام التابعة لـمركز بنى مزارشمال المحافظة، وتستمر على مدار يومين متتاليين 28 و29 فبراير الجاري ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات، منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

في وقت سابق، أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن استمرار تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان ضمن الحملة التنشيطية (حقك تنظمى) للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

وأكد وكيل “صحة المنيا” أن الحملة تستهدف الوصول بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الحملة بدأت السبت 24 فبراير الجارى ومستمرة فى 5 مراكز (المنيا، العدوة، مغاغة، أبوقرقاص، ملوى).