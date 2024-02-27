الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غدًا.. "صحة المنيا" تُطلق قافلة طبية لقرية السلام ببنى مزار ضمن "حياة كريمة"

محافظ المنيا
محافظ المنيا

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، غدا الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية السلام التابعة لـمركز بنى مزارشمال المحافظة، وتستمر على مدار يومين متتاليين 28 و29 فبراير الجاري ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات، منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

في وقت سابق، أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن استمرار تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان ضمن الحملة التنشيطية (حقك تنظمى) للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

وأكد وكيل “صحة المنيا” أن الحملة تستهدف الوصول بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الحملة بدأت السبت 24 فبراير الجارى ومستمرة فى 5 مراكز (المنيا، العدوة، مغاغة، أبوقرقاص، ملوى).

صحة المنيا قافلة طبية قرية السلام ببني مزار مبادرة حياة كريمة الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

القصة الكاملة لمقتل شاب على يد مراهقين في كرداسة

قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة