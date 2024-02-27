محافظ المنيا: معارض "أهلًا رمضان" فى كافة المراكز.. وحملات رقابية على الأسواق

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على إتمام كافة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم، جاء ذلك خلال ترؤسه المجلس التنفيذى الذى عقد اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، والعميد محمد توفيق المستشار العسكرى للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات وممثلي الشركات والهيئات ومقرر فرع المجلس القومى للمرأة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.



فى مستهل الاجتماع، قدم المحافظ التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، داعيا الله عزّ وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كما ناقش المحافظ كافة الاستعدادات لاستقبال الشهر المعظم، موجها مديرية التموين بتوفير السلع التموينية لدى البدالين ومنافذ بيع السلع الاستهلاكية ومد فترات عمل المخابز ومتابعة عملية الإنتاج وكذلك زيادة حصص أسطوانات الغاز وتكثيف المتابعة على المستودعات، والتأكد من جاهزية معارض "أهلًا رمضان" وتعزيزها بشكل دائم بالسلع الأساسية والسكر، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة موقف الأسعار بالأسواق والاشتراك بحملات تفتيشية مع مديريتى الصحة والطب البيطري للتأكد من سلامة اللحوم والسلع المعروضة، والتواصل المستمر على مدار الساعة بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التموين وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لفحص شكاوى المواطنين ومتابعة الموقف التموينى أولا بأول.



وفي قطاعى الصحة والطب البيطري، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات ومراكز طب الأسرة، والتأكد من جاهزية المجازر، وذلك بجانب دورهما فى حملات الرقابة على المنشآت الغذائية.



كما وجه المحافظ قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء بتشكيل فرق فنية للطوارئ وصيانة الأعطال والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، مؤكدًا إدارة المرور بتشكيل خطة مرورية تتضمن تكثيف الخدمات بالميادين والشوارع الرئيسية خاصة بأوقات الذروة.



كما استعرض المحافظ خلال الاجتماع خطة مديرية الأوقاف لتجهيز المساجد لإقامة صلاة التراويح وتواجد الأئمة والدعاة المعتمدين وفقًا للضوابط التى حددتها الوزارة، حيث أعلنت مديرية الأوقاف عن تخصيص ٥٢٣ ساحة لصلاة التراويح طوال الشهر الفضيل و١٩٤ مسجدا للتهجد و٢٥٥ مسجدا للاعتكاف .



وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على التصدى لأى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف ومصادرة المواد والأدوات ومعدات البناء وأى تشوينات، والتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى، مؤكدا استمرار حملات إزالة التعديات ضمن أعمال الموجة ٢٢ تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.





ووجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات والأوقاف لتوفير المساعدات والمواد الغذائية، وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة فى التوزيع.



وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالإشراف على معارض "أهلًا رمضان" والتأكد من توافر السلع وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بشكل دورى وخاصة بمحيط المساجد ومراجعة اعمدة الانارة بالشوارع، والمرور على المواقف، إلى جانب تكثيف حملات الإشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق والإشراف على ساحات صلاة التراويح بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.



وفى ختام المجلس، استعرض المهندس هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2023 /2024، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات، والهيئات، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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