"تنفيذى المنيا" يحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

حث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مواطني المحافظة على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى واستحقاق دستوري لحماية مسيرة التنمية التى تشهدها مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام، العميد أ.ح إيهاب بكري المستشار العسكري للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات وممثلي الشركات والهيئات.

ووجه المحافظ، رؤساء المدن على مستوى المحافظة بالمرور على المراكز الانتخابية وعددها ٥٠٨ بإجمالى ٥٨٥ لجنة فرعية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية وتوفير المستلزمات للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف، مؤكدا تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية برئاسة المحافظ وربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات على مدار الساعة ومتابعة الأحداث أولا بأول.

كما وجه المحافظ شركتي الكهرباء والمياه بالمرور على كافة المراكز الانتخابية لتلافي أي ملاحظات من ضعف المياه أو انقطاع التيار الكهربائي، مع التأكيد على تواجد طاقم فني لإجراء الصيانة اللازمة وتوفير عدد كاف من ماكينات الديزل بالتنسيق مع الوحدات المحلية، كما كلف السكرتير العام بعقد اجتماع مع التربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر؛ لتوفير الإمكانيات والتجهيزات الإدارية واللوجستية بالمراكز الانتخابية للتيسير على الناخبين والجهات المشاركة.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ، نسب التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، مؤكدا أن المشروعات تسير بخطى متقدمة ومعدلات تنفيذ غير مسبوقة، موجها بسرعة الانتهاء من تسليم المشروعات للبدء في العمل وتحقيق رضا المواطن المنياوي.

كما ناقش المحافظ، متابعة انتظام سير عمل المنظومة الصحية بالمحافظة والوقوف على جودة الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمواطنين، ومدى توافر أدوية السكر في التأمين الصحي. ومن جانبه أوضح الدكتور محمد رسلان مدير فرع التأمين الصحى بالمنيا، أن أدوية السكر بالتأمين الصحى، متوفرة سواء الأقراص أو حقن الأنسولين mixtard، وأنه فى حال وجود نقص في أي من أنواع الأدوية يتم توفير البديل بنفس المادة الفعالة على الفور.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز ومسئولي الزراعة وحماية الأراضي، بالتصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية ووقف مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع المتعدين ومحاسبة أي مسئول يتقاعس عن أداء واجبه في مواجهة مخالفات البناء أو يسمح بتوصيل المرافق لهذه العقارات، واتخاذ الإجراءات الرادعة التي تحول دون وقوع التعدي في المهد، مع عمل حصر لكافة المتعدين، لرفع الدعم من التموين، والأسمدة الزراعية عنهم حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة.

كما وجه المحافظ، بالتوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية بالمحافظة، لبيع السلع بأسعار مخفضة، وتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتنسيق مع مديرية التموين والتضامن والوحدات المحلية، وتوزيع كراتين غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للكرتونة؛ لتوزيعها على المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه تم توزيع ٦٨ ألف كرتونة غذائية مدعمة حتى الآن، إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين لإحكام السيطرة على الأسواق.

وأكد المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، برفع درجة الاستعداد والتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، والعمل على تطهير مجرى مخرات السيول وضرورة تقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة، والاستعداد لمواجهة أية أزمات طقسية وسيول خلال فصل الشتاء.

ووافق المجلس، على زيادة سيارات الركاب داخل مدينة المنيا الجديدة وبمنطقة الامتداد، ووجه المحافظ جهاز مدينة المنيا الجديدة وإدارة المرور بعمل دراسة لتحديد أعداد السيارات المطلوبة، كما وافق المجلس على خفض قيمة تكاليف الإزالات على حالات التعدى على الأراضى الزراعية، وفق معايير وضوابط محددة.

وفى ختام المجلس، استعرض هشام عباس، مدير الادارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2023 /2024، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات، والهيئات، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أجتماع مجلس تنفيذي محافظة المنيا

أجتماع مجلس تنفيذي محافظة المنيا

أجتماع مجلس تنفيذي محافظة المنيا

أجتماع مجلس تنفيذي محافظة المنيا

أجتماع مجلس تنفيذي محافظة المنيا