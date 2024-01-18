الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

ضعها في نظامك الغذائي.. إليك 5 أطعمة للحفاظ على صحة الكلى والغدة

الكلى
الكلى

يمكن أن يكون تشخيص مرض الكلى مخيفًا بالنسبة للأشخاص المصابين به ويخشى الكثيرون من تفاقم المرض مع مرور الوقت.

مع ذلك، يمكن إدارة مرض الكلى المزمن بشكل جيد خاصة في المراحل المبكرة، ويمكن لتعديلات نمط الحياة أن تكون مثيرة للدهشة في كثير من الأحيان.

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إن العناية بكليتيك وتناول النظام الغذائي الصحيح يمكن أن يساعدك أيضًا على تجنب المشكلات الصحية الأخرى مثل مشاكل القلب والأوعية الدموية وأمراض العظام وفقر الدم.

عندما يتعلق الأمر بإدارة المرض، فإن التغييرات الغذائية تعمل بشكل أفضل بصرف النظر عن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام او تناول الدواء في الوقت المناسب.

وحسب موقع Hindustan times فإنه في مرض الكلى المزمن، يجب تفضيل الأطعمة محلية الصنع على الأطعمة المعلبة لأن الأخيرة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، ويوصى أيضًا بتناول مكملات فيتامين د لمرضى مرض الكلى المزمن.

يمكن أن يكون سبب أمراض الكلى هو نمط الحياة الغير مستقر، والسمنة، وأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

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وتشمل الأعراض الغثيان والقيء وفقدان الشهية والتعب وانخفاض الحدة العقلية من بين مجموعة من العلامات الأخرى.

ويصعب تشخيص مرض الكلى في المراحل المبكرة، ولكن في المراحل المتقدمة، تتراكم مستويات خطيرة من السوائل والكهارل والنفايات في الجسم.

تتضمن إدارة أمراض الغدة الدرقية والكلى دراسة متأنية خاصة للنظام الغذائي، يمكن أن يكون دمج الأطعمة الغنية بالمغذيات مفيدًا لدعم الصحة العامة، وينبغي تناول الكثير من الفواكه والخضروات والأسماك والبيض ومستويات منخفضة من الدهون المشبعة والملح والسكر.

ويتم خفض كمية البوتاسيوم أو الفوسفات في النظام الغذائي، وينبغي تفضيل الأطعمة محلية الصنع على الأطعمة المعلبة، لأن الأخيرة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم. .

أطعمة لكلى صحية:
ويشارك الدكتور سانجيف جولاتي، المدير التنفيذي لأمراض الكلى وزراعة الكلى، في المستشفى الملكي البريطاني 5 أطعمة يمكن أن تساعد في إدارة أمراض الكلى:

1. الكركم: 
معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، ويمكن للكركم أن يدعم صحة الغدة الدرقية والكلى، يحتوي على الكركمين، الذي له تأثيرات مضادة للأكسدة وقد يساعد في تقليل الالتهاب المرتبط بأمراض الكلى.

2. الزبادي:
الزبادي عنصر أساسي في التغذية، الزبادي فهو مصدر جيد لليود، وهو أيضا ضروري لوظيفة الغدة الدرقية، اختر الزبادي قليل الدسم أو الزبادي اليوناني للحفاظ على نظام غذائي صديق للكلى، لأنه يحتوي على نسبة أقل من الفوسفور.

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3. الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت:
يجب تناول الخضروات الورقية فهي مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وتساهم الخضروات الورقية في اتباع نظام غذائي جيد لصحة الغدة الدرقية والكلى، فهي منخفضة في البوتاسيوم، مما يجعلها صديقة للكلى، ومحتواها العالي من الألياف يدعم صحة الجهاز الهضمي.

4. حبوب المونج (مونج دال): 
تعتبر مصدر غني بالبروتين، وحبوب المونج لانها منخفضة في البوتاسيوم والفوسفور، ذلك يجعلها مناسبة للأفراد الذين يعانون من مشاكل في الكلى.

5. العدس: 
هذه الحبوب التقليدية غنية بالعناصر الغذائية وتحتوي على نسبة أقل من الفوسفور مقارنة ببعض الحبوب الأخرى، يمكن دمج العدس في النظام الغذائي وتناوله مرتين خلال الأسبوع.

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