احذر!!.. 9 أطعمة ومشروبات تسبب الإصابة بالفشل الكلوي

تعتبر الكلى من أهم الأعضاء في جسم الإنسان، فهى تلعب دورا حيويا في تصفية الفضلات وتنظيم السوائل والمعادن في الجسم، وتعتمد صحة الكلى على عدة عوامل، أبرزها النظام الغذائي الذي يتبعه الفرد.



ويُعد النظام الغذائي الصحي والمتوازن أمرًا أساسيًا لصحة الكلى، حيث أن تناول بعض الأطعمة بكميات كبيرة أوبشكل غير متوازن قد يؤثر سلبًا على وظيفة الكلى، فما هي الأطعمة التي تعزز صحة الكلى وما هي تلك التي يجب تجنبها؟.



وترصد "الدستور" الأطعمة التي تعزز صحة الكلى وتقوي وظيفتها، بالإضافة إلى الأطعمة والمشروبات التي ينبغي تجنبها أو تقليل استهلاكها للحفاظ على الكلى بصحة جيدة.



هناك بعض الأطعمة التي إذا تم تناولها بكميات كبيرة أو إذا كانت جزءًا من نظام غذائي غير متوازن قد تؤثر سلبًا على صحة الكلى. من بين هذه الأطعمة:

الملح الزائد



استهلاك كميات كبيرة من الملح يمكن أن يرفع ضغط الدم ويؤدي إلى ضغط عالٍ على الكلى، مما يزيد من خطر حدوث مشاكل كلوية.

البروتين الزائد



تناول كميات كبيرة من البروتين، خاصةً إذا كانت من مصادر حيوانية، يمكن أن يزيد من عبء الكلى في معالجة وتصفية الفضلات.

الفواكه والخضروات الغنية بالأكسالات



مثل السبانخ والشمندر، فهى تحتوي على نسب عالية من الأكسالات التي قد تؤثر على وظيفة الكلى.

الكافيين



الكميات الزائدة من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة، إذا تم استهلاكها بشكل كبير يمكن أن تؤثر على الترطيب وتزيد من مشاكل الكلى.

الأطعمة الغنية بالسكريات البسيطة



الاعتماد الزائد على السكريات البسيطة يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم، مما يزيد من الضغط على الكلى.



الدهون المشبعة العالية



تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة، مثل اللحوم الدهنية والمنتجات الألبانية الكاملة الدسم، قد يسبب زيادة في مستويات الكوليسترول وتأثيرات سلبية على الكلى.

المشروبات الغازية والمحلاة



تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكريات والمواد الكيميائية، والتي إذا تم تناولها بشكل زائد قد تؤدي إلى زيادة ضغط الدم وتأثيرات سلبية على الكلى.

الأطعمة العالية بالفوسفات



بعض اللحوم المصنعة، والأطعمة المعالجة قد تحتوي على نسب عالية من الفوسفات، تكون ضارة للكلى في حالة تناولها بكميات كبيرة.

الملونات والمواد الحافظة الصناعية



تحتوي بعض الأطعمة الجاهزة والمعالجة على مواد حافظة وملونات صناعية التي قد تكون ضارة للكلى عند تناولها بكميات كبيرة بشكل متكرر.