الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أغذية تساعدك على تخفيف ألم التهاب المفاصل

التهاب المفاصل
التهاب المفاصل

يعاني الكثير من الناس من أعراض مؤلمة نتيجة الإصابة بألم التهاب المفاصل، لذلك يبحث الكثير عبر مواقع الإنترنت عن أفضل الطرق الغذائية التي يمكن اتباعها لتخفيف ألم التهاب المفاصل وطرق الوقاية من هذا المرض المؤلم.
 

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من الناس لمعرفة طرق التصدي لألم التهاب المفاصل، يرصد موقع "الدستور" في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات عن مرض التهاب المفاصل المؤلم للوقاية منه، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي، وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health".

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هل التهاب المفاصل له علاقة بسرطان الغدد الليمفاوية؟

أغذيه تساعدك على تخفيف ألم التهاب المفاصل

يعتبر مرض التهاب المفاصل من الأمراض الشائعة التي يصاب بها الكثير من الناس لذلك قامت المؤسسة الدولية للمناعة الذاتية والتهاب المفاصل الالتهابي الذاتي (IFAA) بتسجيل يوم عالمي من كل عام لزيادة الوعي لدى الناس لمعرفة أشكال المناعة الذاتية لالتهاب المفاصل والدعوة إلى دعم وفهم أفضل لهذه الحالات للوقايه من هذا المرض.

ويستطيع مريض التهاب المفاصل التعايش مع المرض وإلتزامه بحميه غذائيه تعمل على تخفيف الألم، ومن ضمن الأطعمة التي يمكنك الاعتماد عليها:

1 - فاكهة العنب

في يومه العالمي.. أغذيه تساعدك لتخفيف ألم التهاب المفاصل

يعرف عن العنب من ضمن الفواكه المفيدة جدًا لمرضى التهاب المفاصل لأنه يحتوي على مواد تفيد بشكل خاص مرضى التهاب المفاصل، مثل الريزفيراتول والذي يتركز في قشور العنب، وكانت إحدى الدراسات قد أظهرت أن للريزفيراتول قدرة محتملة على منع زيادة سماكة المفاصل لدى المصابين بالتهاب المفاصل.

2 - السبانخ

في يومه العالمي.. أغذيه تساعدك لتخفيف ألم التهاب المفاصل

تعبر السبانخ من الخضراوات الورقية الغنية بالمواد الغذائية ناولها بانتظام أن تخفف من فرص حصول التهابات في الجسم خاصة تلك التي يتسبب بها مرض التهاب المفاصل.

3 - الزنجبيل

في يومه العالمي.. أغذيه تساعدك لتخفيف ألم التهاب المفاصل

يعتبر الزنجبيل من ضمن المشروبات التي يعتمد عليها الكثير من الناس بسبب فوائدة لأنه يعمل على تخفيف حدة آلام الركبة، وحدة الالتهابات عمومًا في الجسم، وذلك نظرًا لاحتوائه على مركبات كيميائية تمنع تكون مواد معينة في الجسم تدعم الالتهابات.

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