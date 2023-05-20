في اليوم العالمي له.. أبرز المعلومات عن التهاب المفاصل المناعي الذاتي

يركز العالم اليوم على اليوم العالمي لالتهاب المفاصل المناعي الذاتي، وهو بمثابه دعوة لتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع بين المتضررين من هذه الحالات.

ويمثل هذا اليوم فرصة لتثقيف الجمهور حول التهاب المفاصل المناعي الذاتي، بما في ذلك أنواعه المختلفة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي والتهاب الفقار اللاصق ، من بين أمور أخرى.

وبدأ اليوم العالمي لالتهاب المفاصل المناعي الذاتي من قبل المؤسسة الدولية للمناعة الذاتية والتهاب المفاصل الالتهابي الذاتي (IFAA) لزيادة الوعي بأشكال المناعة الذاتية لالتهاب المفاصل والدعوة إلى دعم وفهم أفضل لهذه الحالات، تم الاحتفال باليوم العالمي الأول لالتهاب المفاصل المناعي الذاتي في 20 مايو 2012.

ونما اليوم العالمي لالتهاب المفاصل المناعي الذاتي بشكل بارز ومشاركته حيث أصبح حدثًا سنويًا يتم الاحتفال به في 20 مايو ، مع العديد من الأنشطة والمبادرات المنظمة على مستوى العالم.

وتشمل هذه الأنشطة الحملات التعليمية وحملات التوعية على وسائل التواصل الاجتماعي وفعاليات جمع التبرعات واجتماعات مجموعات دعم المرضى والتعاون مع المتخصصين في الرعاية الصحية والمؤسسات.

الهدف من اليوم العالمي لالتهاب المفاصل المناعي الذاتي

ويهدف اليوم العالمي لالتهاب المفاصل المناعي الذاتي إلى زيادة الوعي حول تأثير هذه الظروف على حياة الأفراد اليومية ، ورفاههم الجسدي والعاطفي ، وأهمية التشخيص المبكر والإدارة السليمة.

كما يهدف الى تعزيز الشعور بالمجتمع بين الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل المناعي الذاتي ، وتزويدهم بمنصة لمشاركة تجاربهم ، والتواصل مع الآخرين الذين يواجهون تحديات مماثلة، والوصول إلى الموارد وشبكات الدعم.

أهمية الاحتفال باليوم العالمي لالتهاب المفاصل المناعي الذاتي

يمثل اليوم فرصة للجمع بين الأفراد المصابين بالتهاب المفاصل المناعي وأسرهم ومقدمي الرعاية الصحية ومجموعات المناصرة والباحثين لتبادل المعرفة والخبرات والدعم. يهدف إلى تحطيم المفاهيم الخاطئة، وتقليل وصمة العار، وتعزيز التشخيص المبكر والإدارة الفعالة لالتهاب المفاصل المناعي الذاتي.