هل التهاب المفاصل له علاقة بسرطان الغدد الليمفاوية؟

لا تؤثر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي على المفاصل والعظام فحسب، بل تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان.

ووفقًا لموقع “health” التهاب المفاصل الروماتويدي هو أحد أمراض المناعة الذاتية المزمنة التي تسبب الألم والالتهاب والتورم في المفاصل، إذا لم يتم علاجه أو السيطرة عليه بشكل جيد، يمكن أن يسبب المرض ضررًا دائمًا للعظام والمفاصل، ولهذا السبب يجب على الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب تناول الأدوية بانتظام والبقاء نشطين للسيطرة على مرضهم.

لا تؤثر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي على المفاصل والعظام فحسب، بل تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب، حيث يمكن أن يزيد التهاب المفاصل أيضًا من فرص الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية، وهو نوع من سرطان الدم يؤثر على الجهاز اللمفاوي الذي يعد جزءًا من شبكة مكافحة الجراثيم في الجسم، يحتوي الجهاز اللمفاوي على العقد الليمفاوية والطحال والغدة الصعترية ونخاع العظام.

يمكن لبعض الأدوية المستخدمة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، مثل مثبطات المناعة مثل الميثوتريكسيت وبعض الأدوية البيولوجية، أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية.

خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية

يمكن أن يزيد التهاب المفاصل الروماتويدي من خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية، على الرغم من أن الخطر يظل منخفضًا نسبيًا من حيث القيمة المطلقة.

"قد يلعب الالتهاب المزمن وتشوهات الجهاز المناعي المرتبطة بالتهاب المفاصل الروماتويدي دورًا في هذا الخطر المتزايد. وتشمل عوامل خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية لدى الأفراد المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي شدة ومدة التهاب المفاصل الروماتويدي، ووجود أمراض المناعة الذاتية الأخرى، واستخدام الأدوية المثبطة للمناعة. يقول الدكتور رامانان: "إن التقدم في السن وبعض العوامل الوراثية قد تساهم أيضًا".

الخطوات المهمة التي يجب مراعاتها

فحوصات طبية منتظمة

يمكن أن تساعد الفحوصات المتكررة مع متخصصي الرعاية الصحية، وخاصة أطباء الروماتيزم، في مراقبة تطور التهاب المفاصل الروماتويدي وتقييم أي علامات محتملة لسرطان الغدد الليمفاوية.

مراقبة يقظة

انتبه لأي أعراض غير عادية، مثل فقدان الوزن غير المبرر، أو تضخم الغدد الليمفاوية، أو التعب المستمر، وأبلغ فريق الرعاية الصحية الخاص بك عنها على الفور.

مناقشات العلاج

ناقش خيارات علاج التهاب المفاصل الروماتويدي مع طبيب الروماتيزم الخاص بك، وقم بوزن فوائد ومخاطر الأدوية المثبطة للمناعة بعناية. يمكن أن تساعد خطة العلاج الشخصية في إدارة التهاب المفاصل الروماتويدي مع تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية.

خيارات نمط الحياة

حافظ على نمط حياة صحي، بما في ذلك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن، وإدارة الإجهاد، والتي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على كل من التهاب المفاصل الروماتويدي والصحة العامة.

البقاء على علم

مواكبة أحدث الأبحاث والتطورات الطبية المتعلقة بالتهاب المفاصل الروماتويدي وسرطان الغدد الليمفاوية لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الرعاية الصحية الخاصة بك.