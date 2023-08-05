يهاجم جهاز المناعة.. كل ما يمكن معرفته عن التهاب المفاصل الصدفية

التهاب المفاصل الصدفي حالة صحية مزمنة من المناعة الذاتية وتصيب بعض الأفراد المصابين بمرض الصدفية، اضطراب جلدي يتميز ببقع حمراء متقشرة، ويمكن أن يتسبب هذا النوع من التهاب المفاصل في آلام المفاصل وتيبسها وتورمها، مما يؤدي غالبًا إلى تلف المفاصل إذا ترك دون علاج.

وحسب موقع Hindustan times، كشف الدكتور مارك سان جراح العظام قائلا: “التهاب المفاصل الصدفي يسبب آلام المفاصل وتيبسها وتورمها، ويكون عادة في مفاصل أصابع اليدين والقدمين، ولكن يمكن أن يؤثر أيضًا على المفاصل الأخرى في الجسم، يعتقد أنه يحدث عندما يهاجم جهاز المناعة عن طريق الخطأ الأنسجة السليمة، مما يؤدي إلى التهاب المفاصل والجلد”.

وفضلا عن أن السبب الدقيق لالتهاب المفاصل الصدفي غير معروف، يعتقد أن كل من العوامل الوراثية والبيئية تساهم في تطوره، ويمكن أن تختلف الأعراض من خفيفة إلى شديدة وقد تأتي وتختفي على شكل نوبات، وتشمل خيارات علاج التهاب المفاصل الصدفي العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، والأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض، والعلاجات البيولوجية، والعلاج الطبيعي، وتعديلات نمط الحياة، ويجب أن يعلم الناس أن التشخيص والعلاج المبكران أمران حاسمان لمنع تلف المفاصل وعلاج الأعراض بفعالية.

وأضاف: "تشمل الأعراض الشائعة التي يعاني منها الأشخاص آلام المفاصل والتورم والتصلب، بالإضافة إلى الآفات الجلدية المرتبطة مع الصدفية، والتهاب المفاصل الصدفي ينطوي على مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية، ولكن بعض الأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي من الصدفية أو التهاب المفاصل ، هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة".

ونصح قائلا: "ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحفاظ على وزن صحي وتجنب التدخين يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر، وتشمل خيارات العلاج الأدوية والعلاج الطبيعي وتعديلات نمط الحياة، ويجب زيارة طبيب أمراض الروماتيزم ضروريًا للتشخيص الدقيق ووضع خطة للعلاج الفوري".