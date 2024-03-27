الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

جدول اكلات رمضان… طريقة عمل المكرونة بالجمبري المميز.. وسلطة البنجر اللذيذة

المكرونة بالجمبري
المكرونة بالجمبري

تقدم “الدستور” خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات المحتلفة، نستعرض مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال الشهر وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.


 الوصفة الأولى:

سلطة الجمبري

المكونات:

جمبري مشوي

ذرة

خس

فلفل اسود

ليمون

ملعقة مستردة

ملح

زيت


 الطريقة:

هنشوي الجمبري فى طاسة مع قليل من الزيت.

فى طبق التقديم هنحط الخس والذرة وهنضيف المستردة مع غصبر الليمون والملح والفلفل الاسمر وبعدها نضيف الجمبري.


 من فوائد الجمبري انه، يحتوي على أكثر من 20 نوعًا مختلفًا من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك البروتين، السيلينيوم، فيتامين ب 12، الحديد، الفسفور، النياسين، الزنك، المغنيسيوم، كما يعد الروبيان أحد أفضل المصادر الغذائية لليود والأحماض الدهنية أوميغا 6 وأوميغا 3.


 يحتوي على العناصر الغذائية الضرورية لصحة المرأة، بالإضافة لاحتوائه على الأستازانتين التي تقلل من أعراض انقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة، وآلام المفاصل، والتقلبات المزاجية.


 ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة  وصفة سلطة البنجر بالخضروات الصحية بشكل مختلف تماما.
 

 بنجر بالخضروات:

بنجر مسلوق

بصل

فلفل اخضر

فلفل احمر

فلفل اصفر

طماطم

جزر

فص ثوم

معلقة كبيرة نعناع

عصير ليمون

ملح

زيت زيتون

زعتر


 الطريقة:

اخلطي المكونات كلها مع بعض فى طبق التقديم

ضيفي الليمون والملح والزعتر.


 من فوائد البنجر أنه، يساعد فى تقليل الالتهابات المزمن، ومنها أمراض الكبد. تقليل خطر التهابات الكلى. تحسين مناعة الجسم. تحسين القدرات المعرفية لدى كبار السن، كما ان البنجر يساعد بصورة كبيرة فى تقوية جهاز المناعة وتقليل خطر الإصابة بمشكلات التنفس لدى مرضي الربو.

جدول اكلات رمضان طريقة عمل المكرونة بالجمبري المميز وسلطة البنجر اللذيذة المكرونة عمل المكرونة بالجمبري الجمبري

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