الثلاثاء 26 مارس 2024
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أفكار لإفطار شهر رمضان 2024.. طريقة عمل حواوشي الفراخ في المنزل

حواوشي الفراخ
حواوشي الفراخ

مع بداية الثلث الثاني من شهر رمضان 2024 يبدأ الكثيرون بالبحث عن أفكار إفطار شهر رمضان 2024، للتجديد والتغيير، حيث سيحتاج طعام الإفطار لأن تتوافر فيه جميع العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان، بما لا يؤثر على كمية الفيتامينات بالجسم، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة.

أفكار لإفطار شهر رمضان 2024..  طريقة عمل حواوشي الفراخ في المنزل   

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وفي هذا الصدد، يرصد "الدستور" طريقة عمل حواوشي الفراخ بطريقة سهلة ولذيذة، وأفكار لإفطار شهر رمضان.

طريقة عمل حواوشي الفراخ 

مقادير عمل حواوشي الفراخ في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة:

الفراخ: 1 كيلو من صدور الفراخ المفرومة جيدا في الكبة.

البصل: 3 ثمرات بصل احمر متوسط الحجم.

الفلفل: 1 ثمرة فلفل أخضر حار متوسط الحجم.

الفلفل الرومي: 1 ثمرة فلفل رومي كبيرة مقطعة مكعبات.

الملح: 1 ملعقة صغيرة ملح.

الفلفل الاسود: 2 ملاعق صغيرة فلفل أسود.

الخبز: 6 خبز بلدي كامل مقطع إلى أنصاف.

الجبنة: 12 شريحة جبنة صفراء.

الزيت: 1 كوب زيت نباتي.

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خطوات عمل حواوشي الفراخ في المنزل

الخطوة الأولى:
افرم البصل في محضر الطعام، مع التأكد من أنه مفروم تمامًا ولكن ليس مهروسًا.


الخطوة الثانية:
نقطع الفلفل الأخضر والفلفل الحار.


الخطوة الثالثة:
في وعاء، اخلطي الفراخ المفرومة مع البصل والفلفل الأخضر والفلفل الحار، يضاف الملح والفلفل ويخلط جيدا حتى يتجانس، للحصول على أفضل النتائج اتركيه لينقع في الثلاجة لبضع ساعات.


الخطوة الرابعة:
لتحضير السندويشات اقطع الخبز إلى نصفين، املأ كل نصف بملعقة كبيرة من الفراخ المفرومة، وزعيها بالتساوي في الخبز حتى تنضج بالتساوي.


الخطوة الخامسة:
ضعي شريحة جبن في كل نصف بلدي، قد تحتاج إلى قطع الجبن لتناسب الشطيرة بشكل صحيح.

 

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الخطوة السادسة:
ادهني الخبز بالزيت على كلا الجانبين.


الخطوة السابعة:
سخني مقلاة كبيرة، ثم اخفضي النار إلى درجة متوسطة وضعي نصفًا بلديًا (أو اثنتين إذا كانت المقلاة كبيرة بما يكفي)، وجانب الجبنة لأعلى.


الخطوة الثامنة:
اتركي الخبز ليقلى لبضع دقائق، اضغط برفق لأسفل، عندما يصبح الخبز ذهبيًا ومقرمشًا، اقلبه إلى الجانب الآخر، اتركيها تطهى حتى تصبح ذهبية اللون ثم أزيليها وضعيها على مناديل المطبخ للتخلص من بقايا الزيت، كرر العملية مع باقي السندويشات.


الخطوة التاسعة:
يمكن تقديم الحواوشي مع مخلل  مشكل، أو سلطة خضراء أو سلطة فتوش اللبناني و البطاطس المقلية.

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