طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة.. يقدم على المائدة الرمضانية

طريقة عمل طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة أحد أنواع الأكلات الشهية التي تقدم على المائدة الرمضانية والولائم المختلفة تعرفوا على طرق عمل الرقاق الطري والرقاق الناشف وطريقة عمل الرقاق باللحم المفروم وطريقة عمل الرقاق بالجبنة.

وبإمكانك تحضير عجينة الرقاق سواء كان رقاقا طريا أو ناشفا بمكونات بسيطة، نقدم لكم مقاديرها وطريقة عملها فيما يلي، كما نقدم لكم طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة.

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

المقادير:

1-رقاق ناشف.

2- نصف كيلو من اللحم المفروم.

3- مرقة لحم.

4-3 ملاعق كبيرة من الزيت.

5- ملح وفلفل أسود.

6-بصلة كبيرة الحجم.

7-ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

طريقة تجهيز الرقاق باللحمة المفرومة

1-في حلة على النار يتم وضع اللحم مع البصل ويقلبا على النار.

2-نضع الملح والفلفل الأسود مع التقليب.

3-نضيف الصلصة وتقلب المكونات جيدا، وتترك قليلا حتىينضج اللحم.

4-نحضر صينية ويتم دهنها بالزيت، ونضع الرقاق بالمرق الساخن ويرص في الصينية، ويفضل دهن كل طبقة بالقليل من السمنة أو الزبدة الذائبة.

5-يوضع في منتصف كمية الرقاق اللحم المفروم، ويتم رص بقية الرقاق فوق اللحم المفروم.

6-يتم تقطيع الرقاق بالصينية إلى مربعات متوسطة الحجم ويدهن وجهها بالسمن.

7-توضع الصينية في الفرن لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى النضج، وحتى نحصل على اللون الذهبي.

طريقة عمل الرقاق الناشف

نحضر وعاء كبير الحجم، ويضاف إليه الدقيق والملح ويقلبا سويا.

يضاف إليه الماء بالتدريج مع العجن، حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة.

يتم تقسيم العجينة إلى كرات صغيرة الحجم، وترص على صينية مرشوشة بالدقيق وتترك العجينة حتى ترتاح لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

يتم فرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق حتى نحصل على طبقة رقيقة جدا من العجين.

نضع مقلاة غير لاصقة على النار ونتركها حتى تسخن، ويضاف إليها دوائر الرقاق حتى تنضج ونحصل على اللون الذهبي.