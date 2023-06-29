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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

الرقاق باللحمة المفرومة
الرقاق باللحمة المفرومة

تعتبر صينية الرقاق باللحمة المفرومة وجبة شهية ومحبوبة من قبل الكثيرين في جميع أنحاء العالم العربي، خاصة بأيام عيد الأضحى المبارك، فهي من الأكلات الشهيرة، حيث إنها وصفة تجمع بين الطعم الشهي والقوام المقرمش، مما يجعلها وجبة مثالية للأشخاص الذين يبحثون عن طعام سريع التحضير وممتع في نفس الوقت.

طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة في المنزل

يتم إعداد الرقاق باللحمة المفرومة عن طريق استخدام اللحمة المفرومة الطازجة ومزجها بالتوابل والبهارات المفضلة لديك، حيث إن السر في جعل الرقاق باللحمة المفرومة لذيذة يكمن في مزيج التوابل والبهارات المستخدمة. 

تعد طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة بسيطة وسهلة التطبيق في المنزل، فهي لا تستغرق وقتًا طويلًا للإعداد ويمكن تناولها كوجبة خفيفة أو غداء سريع، ففي السطور التالية نقدم طريقة تحضير "الرقاق باللحمة المفرومة" للشيف فاطمة أبو حاتي.

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مكونات عمل رقاق باللحمة المفرومة في المنزل

- نصف كيلوجرام من لحمة البقر المفروم.

- ملعقتان كبيرتان من البصل المفروم.

- ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.

- ملعقتان صغيرتان من البقدونس المفروم.

- نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

- ربع ملعقة صغيرة من الباربكيو الحار حسب الرغبة.

- ملح حسب الذوق.

- عجينة الرقائق جاهزة.

طريقة التحضير الرقاق باللحمة المفرومة

في وعاء كبير، قم بخلط اللحم المفروم مع البصل والثوم المهروس والبقدونس المفروم، ثم أضف الكمون والفلفل الأسود والباربكيو الحار والملح، واخلط جيداً حتى تمتزج جميع المكونات.

يتم إضافة اللحمة بعد وضع نصف شرائح الرقاق في الصينية من الأسفل وتكرر نفس الخطوات مع الشرائح المتبقية من الرقاق.

يسخن مقلاة على نار متوسطة وضع اللحم المفروم المتبل على النار واقلبه بين الحين والآخر حتى ينضج تماماً، قم بإضافة العجينة الرقائق لوحدها على سطح العمل وافتحيها بمدلكة العجين إلى سمك رقيق.

يتم بعد ذلك سكب القليل من الشوربة على الرقاق ثم ضعي الواحدة تلو الأخرى في صينية مدهونة بالسمنة ثم ادهنى كل شريحة من الرقاق بالزبدة المضاف لها البيكنيج بودر.

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