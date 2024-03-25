طريقة عمل الكبدة.. من الوصفات السهلة التي يمكن إعدادها في البيت

طريقة عمل الكبدة في المنزل يمكنك عملها بسهولة، تماما مثل تلك التي يتم صنعها في المطاعم، فإليك طريقة عمل الكبدة على أصولها تابعينا للتعرف على كيفية التحضير والإعداد وعمل أجمل الوصفات الشهية على لطريقة عمل الكبدة.

مكونات طريقة عمل الكبدة

1- نصف كيلو من الكبدة المقطعة إلى شرائح.

2-كمية من الفلفل الأخضر والأحمر المقطعة إلى شرائح طولية.

3-ثمرة من الطماطم المقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم.

4- خمس فصوص من الثوم المفروم فرمًا ناعمًا.

6- ربع كوب من عصير الليمون.

7- ملعقة كبيرة من الخل.

8-ملعقة صغيرة من الملح.

9-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

10- 6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

11- ملعقة صغيرة من الشطّة.

التحضير وإعداد طريقة عمل الكبدة

1- يتم غسل الكبدة جيدًا بالماء، ومن ثم يتم تصفيتها جيدًا، ثم يتم وضع الكبدة في مزيج من الخل والليمون والملح والفلفل الأسود والشطة الحارة.

2- قومي بتقليب كل من الثوم والبصل معًا في مقلاة على النار، ثم تتم إضافة كل من الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر ويتم المزج جيدًا.

3-توضع الكبدة في المزيج، ثم تضاف الطماطم المقطعة، ويتم التقليب على النار الهادئة، مع التقليب من آن لآخر لمدة 10 دقائق إلى تمام نضج الكبدة.

طريقة الثانية للتحضير والإعداد الكبدة

1-يتم غسل الكبدة جيدًا بالماء والخل، ثم تتم تصفية الكبدة جيدًا بالماء.

2-ضعي الكبدة في وعاء به كل من الملح والفلفل الأسود والليمون والكمون.

3-يتم تتبيل الكبدة جيدًا، ثم يتم اضافة كل من الفلفل الأخضر والثوم والبصل في صينية، وتتم إضافة إلى مقدار من زيت الزيتون.

4-يتم تغطية الصينية بورق الألمونيوم، ثم يتم وضع الصينية في الفرن، ثم يتم تسخين الفحمة على النار، وتوضع في فنجان حراري مضاف إليه القليل من الزيت النباتي.

5-تترك الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة تقريبًا، ثم يوضع الفنجان بالفحمة في الصينية، ثم تعاد تغطية الصينية، وتدخل الفرن لمدة ربع ساعة تقريبًا إلى تمام نضج الكبدة.

6-تخرج من الفرن وتقدم مع سلطة البقدونس بالطحينة.