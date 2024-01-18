لعشاق الكبدة بجميع أنواعها.. طريقتان لعمل كبد وقوانص الفراخ

طريقة عمل كبد وقوانص الفراخ من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

طريقة عمل كبد وقوانص الفراخ

المكونات

- كيلوجرام من الكبد والقوانص.

-ثلاثة فصوص من الثوم مفرومة أو مهروسة.

-حبة من الفلفل الأخضر مقطعة إلى مكعبات.

حبة من الفلفل الأصفر مقطعة إلى مكعبات.

حبة من الفلفل الأحمر مقطعة إلى مكعبات.

بصلة مفرومة فرماً ناعما.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير:

تنظيف الكبد والقوانص.

أزالة الدهون عنها وغسلها جيدا بالماء.

وضعها في وعاء مع نقعها بالليمون، والملح، والكمون، والخل.

نفركها ثم ندركها لدقائق ثم غسلها مرة أخرى.

تقطيع الكبد والقوانص إلى مكعبات متوسطة الحجم ثم وضعها في وعاء وتتبيلها بالملح، والفلفل الأسود، والكمون، والثوم المهروس.

يتم تركها في الثلاجة لمدة ساعة.

إحضار قدراًويتم وضعه على نار متوسطة.

إضافة زيت الذرة ثم البصل المفروم مع استمرار التقليب.

إضافة الكبد والقوانص وتركها على نار هادئة إلى أن تنضج.

إضافة الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر، والفلفل الأصفر، واستمرار التقليب حتى تلين الخضروات.

طريقة أخرى.. كبد وقوانص بصلصة الطماطم مع الأرز

المكونات

نصف كيلوجرام من الكبد والقوانص.

بصلة متوسطة الحجم.

حبة من الفلفل الأخضر مُطعة إلى مكعبات.

حبة من الفلفل الأصفر مطعة إلى مكعّبات.

حبة من الفلفل حمراء مقطعة إلى مكعبات.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

أربع حبات من الطماطم.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

بصلتان متوسطتا الحجم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

زيت ذرة.

على الناحية الأخرى:

كوب من الأرز المصري.

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.

كوب ونصف من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

لوز محمص للتزين.

طريقة التحضير

1- يتم تقشير البصل وتقطيعها بشكل ناعم إلى مكعبات.

2- تقشير الطماطم وتقطيعها إلى مكعبات.

3- تقطيع الفلفل الأحمر، والأصفر، والأحمر إلى مكعبات.

4- تنظيف الكبد و القوانص، ازالة الدهون غسلها بالماء.

5- وضع لكبد والقوانص في وعاء مع نقعها بالليمون، والملح، والكمون، والخل.

6- تقطيع الكبد والقوانص إلى مكعبات متوسطة الحجم.

7- أحضر مقلاة ويتم وضع فيها القليل من الزيت

8- إضافة البصل وتركه حتى يتحمر.

9- إضافة الكبد والقوانص وتركها لمدة خمس دقائق.

10- إضافة الطماطم ومعجون الطماطم.

11- تقليب المكونات جيدا حتى تطهى.

12- إضافة الفلفل الأحمر، والأصفر، والأخضر.

13- إضافة الطماطم وتركها على نارٍ هادئة لمدة ثلث ساعة

14- اضافة الملح والفلفل الأسود ثم رفعها عن النار.

تحضير الأرز

1- غسل الأرز جيدا بعد نقعه لمدة نصف ساعة

2- إحضار قدرا، ووضع فيه القليل من زيت الذرة.

3- إضافة الشعرية و تقليبها إلى أن يصبح لونها ذهبيا.

4- إضافة الماء إلى أن يغلي، ثمّ إضافة الملح والفلفل الأسود.

5- إضافة الأرز إلى القدر؛ مع مراعاة أن تكون كمية الماء غامرة للأرز.

6- وضع الأرز على نار متوسطة ثم تخفيف حدة النار إلى أن تصبح هادئة.

7- قدمى الأرز بعد تزيينه بالصنوبر واللوز إلى جانب الكبد والقوانص.

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