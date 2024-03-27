أفكار إفطار رمضان 2024.. طريقة عمل المكرونة البشاميل بالشاورما في المنزل

مع بداية الثلث الثاني من شهر رمضان 2024 يبدأ الكثيرون بالبحث عن أفكار إفطار شهر رمضان 2024، للتجديد والتغيير، حيث سيحتاج طعام الإفطار لأن تتوافر فيه جميع العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان، بما لا يؤثر على كمية الفيتامينات بالجسم، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة.

أفكار إفطار شهر رمضان 2024

وفي هذا الصدد، يرصد "الدستور" طريقة عمل المكرونة البشاميل بالشاورما بطريقة سهلة ولذيذة، وأفكار إفطار شهر رمضان.

مقادير عمل المكرونة البشاميل بالشاورما

لحم مقطع شرائح.

بصل مفروم.

بقدونس مفروم.

فلفل ألوان.

ملح.

فلفل.

خل.

زيت نباتي.

مكرونة قلم.

5 كوب لبن.

4 ملعقة كبيرة من الدقيق.

4 ملعقة كبيرة من الزبدة.

مكونات بهارات الشاورما

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة كبيرة بودرة ثوم.

ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة.

نصف ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

ربع ملعقة صغيرة شطة.

طريقة تحضير البشاميل

الخطوة الأولى:

نقوم بخلط الدقيق مع الزبدة في حله لمده دقيقتين يشوح.

الخطوة الثانية:

يضاف اليه خليط اللبن ويقلب جيدا وهو على نار متوسطة.

الخطوة الثالثة:

نقلب الخليط ثم نضيف الملح والفلفل حتى يصبح القوام مناسب ويثقل قليلًا.

طريقة عمل المكرونة البشاميل بالشاورما

الخطوة الأولى:

في البداية تسلق المكرونة 80٪من تسويتها، وبعد ذلك تتبل الشاورما بالبهارات والملح والفلفل والبابريكا والخل والزيت لمده ساعتين في الثلاجة قبل تشويحها.

الخطوة الثانية:

تشوح الشاورما في زيت ويضاف إليها جميع التوابل وبهارات الشاورما حتي يتغير لونها ويضاف إليها الفلفل الألوان والبصل وقليل من البقدونس.

الخطوة الثالثة:

نضع كمية من البشاميل نخلط بها كمية المكرونة ونضع نصف كمية المكرونة في بايركس وتوضع فوقها كمية من البشاميل ثم توضع من الأعلى بعد نضج شاورما اللحمة ثم توضع نصف كمية المكرونة المتبقية وتغطي بالبشاميل مرة أخرى.

الخطوة الرابعة:

يمكن وضع ميكس الأجبان حسب الرغبة وتدخل في الفرن على حرارة 180 درجة على شبكة في النصف حتى تأخذ اللون الذهبي المميز.

الخطوة الخامسة:

يقدم بجانب طبق المكرونة بالبشاميل بالشاورما، البطاطس المحمرة، بالإضافة إلى الكثير من الدريسنج، مثل الكاتشب والمايونيز.