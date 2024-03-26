الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

من عازف منفرد للعبقري الطبيعي.. إليك 5 أنواع من متلازمة الدجال

المرض النفسي
المرض النفسي

متلازمة المحتال هي ظاهرة سلوكية يعاني فيها الشخص باستمرار من الشك الذاتي، وعدم الثقة في قدراته، والتفكير في عدم تحقيق ما يكفي بين الأفراد الناجحين.

وحسب Hindustan times، فإن هناك  أنواع خمسة من مايسمى متلازمة الدجال وهم الخبير، والساعي للكمال، والعازف المنفرد، والعبقري الطبيعي، والإنسان الخارق.

txt

جمال فرويز يوضح حقيقة تأثير الجن أو المس على المرض النفسي

ويكشف كل منها عن تحديات فريدة في كيفية رؤية الشخص المصاب بتلك المتلازمة للنجاح والكفاءة بدءًا من البحث عن مؤهلات لا نهاية لها وحتى وضع معايير عالية مستحيلة، يمكن لهذه الأنماط أن تقودنا للشك في أنفسنا وإعاقة نمونا.

txt

طبيب نفسى يوضح أسباب نوبات الغضب عند الأطفال

وصرح المعالج النفسي د.أندريا إيفجينيو قائلاً إن استكشاف هذه الجوانب يمكن أن يساعد في فهم الحدود التي فرضناها على أنفسنا والتغلب عليها".

أنواع متلازمة الدجال:

الخبير:
في هذه الحالة يعتقد الشخص أن القيمة الذاتية والكفاءة تقاس بمقدار المعرفة التي يمتلكها الشخص، ومن ثم، فإنهم يواصلون السعي إلى الكمال دون راحة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الركود والقضايا المالية، خاصة من التعلم أكثر من اللازم وعدم تطبيق المعرفة.

الكمالي: 
يسعى دائمًا إلى أن يكون مثاليًا في كل ما يفعله، كما أنهم يعتقدون أنه لا يمكن لأي شخص آخر القيام بهذه المهمة على أكمل وجه غيرهم، وهذا يجعلهم يعانون من التفويض، كما أنهم وضعوا معايير عالية للغاية لأنفسهم، النجاح أو الإنجازات لا تجلب لهم أي فرحة؛ ومن ثم يستمرون في الطحن الكامل لأنفسهم.

txt

الأزهرى: المرض النفسى ليس عيبًا ولا عارًا يستحى منه الإنسان

العازف المنفرد:
في هذا النوع من متلازمة الدجال، يعتقد الشخص أن النجاح لا يمكن حسابه إلا إذا تم تحقيقه بشكل مستقل، كما أنهم يعتبرون طلب المساعدة علامة على الضعف، غالبًا ما ينتهي بهم الأمر إلى تحمل عبء عمل أكبر مما يمكنهم التعامل معه وهذا يؤثر بشكل أكبر على صحتهم.

العبقرية الطبيعية: 
في حالة العبقرية الطبيعية، فإن النجاح قد لا يؤثر عليهم بقدر تأثير الفشل، في كثير من الأحيان، قد يجعلهم الفشل يشعرون أنهم يفقدون قدراتهم الطبيعية، كما أنهم يتجنبون التحديات لمنع أنفسهم من الفشل.


الإنسان الخارق: 
هذا النوع من متلازمة الدجال هو مزيج من الكمال والعبقرية الطبيعية والعازف المنفرد، أن الأشخاص المصابون بهذا النوع إنهم يعتقدون أنهم قادرون على التعامل مع كل شيء بشكل مثالي طوال الوقت، كما أنهم يدفعون أنفسهم إلى أقصى الحدود ونادرًا ما يشعرون بالرضا.

متلازمة الدجال المرض النفسى انواع متلازمة الدجال الوصول إلى الكمال التعب النفسي

الأكثر قراءة

عاجل| الغرف التجارية تستجيب للمبادرة الحكومية: تخفيضات على السلع الغذائية والاستراتيجية تصل لـ30%

عاجل.. لماذا يختلف أداء محمد صلاح مع المنتخب عن ليفربول؟ مدحت شلبي يُجيب

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

مدحت شلبي يكشف عن عيب مرتضى منصور الوحيد (فيديو)

جيش الاحتلال يعلن اغتيال القيادى بـ"حماس" مروان عيسى

أكرم توفيق يعوض إمام عاشور في تشكيل مصر ضد كرواتيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"