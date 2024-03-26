من عازف منفرد للعبقري الطبيعي.. إليك 5 أنواع من متلازمة الدجال

متلازمة المحتال هي ظاهرة سلوكية يعاني فيها الشخص باستمرار من الشك الذاتي، وعدم الثقة في قدراته، والتفكير في عدم تحقيق ما يكفي بين الأفراد الناجحين.

وحسب Hindustan times، فإن هناك أنواع خمسة من مايسمى متلازمة الدجال وهم الخبير، والساعي للكمال، والعازف المنفرد، والعبقري الطبيعي، والإنسان الخارق.

ويكشف كل منها عن تحديات فريدة في كيفية رؤية الشخص المصاب بتلك المتلازمة للنجاح والكفاءة بدءًا من البحث عن مؤهلات لا نهاية لها وحتى وضع معايير عالية مستحيلة، يمكن لهذه الأنماط أن تقودنا للشك في أنفسنا وإعاقة نمونا.

وصرح المعالج النفسي د.أندريا إيفجينيو قائلاً إن استكشاف هذه الجوانب يمكن أن يساعد في فهم الحدود التي فرضناها على أنفسنا والتغلب عليها".

أنواع متلازمة الدجال:

الخبير:

في هذه الحالة يعتقد الشخص أن القيمة الذاتية والكفاءة تقاس بمقدار المعرفة التي يمتلكها الشخص، ومن ثم، فإنهم يواصلون السعي إلى الكمال دون راحة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الركود والقضايا المالية، خاصة من التعلم أكثر من اللازم وعدم تطبيق المعرفة.

الكمالي:

يسعى دائمًا إلى أن يكون مثاليًا في كل ما يفعله، كما أنهم يعتقدون أنه لا يمكن لأي شخص آخر القيام بهذه المهمة على أكمل وجه غيرهم، وهذا يجعلهم يعانون من التفويض، كما أنهم وضعوا معايير عالية للغاية لأنفسهم، النجاح أو الإنجازات لا تجلب لهم أي فرحة؛ ومن ثم يستمرون في الطحن الكامل لأنفسهم.

العازف المنفرد:

في هذا النوع من متلازمة الدجال، يعتقد الشخص أن النجاح لا يمكن حسابه إلا إذا تم تحقيقه بشكل مستقل، كما أنهم يعتبرون طلب المساعدة علامة على الضعف، غالبًا ما ينتهي بهم الأمر إلى تحمل عبء عمل أكبر مما يمكنهم التعامل معه وهذا يؤثر بشكل أكبر على صحتهم.

العبقرية الطبيعية:

في حالة العبقرية الطبيعية، فإن النجاح قد لا يؤثر عليهم بقدر تأثير الفشل، في كثير من الأحيان، قد يجعلهم الفشل يشعرون أنهم يفقدون قدراتهم الطبيعية، كما أنهم يتجنبون التحديات لمنع أنفسهم من الفشل.



الإنسان الخارق:

هذا النوع من متلازمة الدجال هو مزيج من الكمال والعبقرية الطبيعية والعازف المنفرد، أن الأشخاص المصابون بهذا النوع إنهم يعتقدون أنهم قادرون على التعامل مع كل شيء بشكل مثالي طوال الوقت، كما أنهم يدفعون أنفسهم إلى أقصى الحدود ونادرًا ما يشعرون بالرضا.