الثلاثاء 26 مارس 2024
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الصحة

تمارين تساعدك على تخفيف آلام الدورة الشهرية وتحسين المزاج

الدورة الشهرية
الدورة الشهرية

قد تبدو ممارسة الرياضة أثناء الدورة الشهرية غير بديهية ولكنها يمكن أن تخفف الألم والانتفاخ وتقلبات المزاج التي تعاني منها النساء في هذا الوقت تقريبًا.

وحسب موقع Hindustan times فقد يعد الألم والخفقان والتشنجات في أسفل البطن من أكثر الأعراض شيوعًا أثناء الدورة الشهرية ويحدث بسبب انقباض الرحم لطرد بطانته.

يمكن لحالات مثل التهاب بطانة الرحم والعضال الغدي أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى تفاقم هذا الألم، مما يجعل من الصعب الشعور بالألم بشكل طبيعي.

يمكن أن يساعد النشاط البدني خلال هذا الوقت على تعزيز الدورة الدموية وتقليل التشنج والانزعاج عن طريق توصيل المزيد من الأكسجين إلى العضلات.

 

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ويمكن أن تساعد التمارين أيضًا في إطلاق الإندورفين الذي يعمل كمسكنات طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية، علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد الحركة في تحسين الحالة المزاجية والتي يمكن أن توفر أيضًا الراحة.

لماذا تكون التشنجات شائعة خلال فترات الدورة الشهرية؟
تقول الدكتورة بريا سينغ استشاري امراض النسا: تحدث التشنجات بسبب مادة تشبه الهرمون تعرف بإفرازات البروستاجلاندين، ويتم إطلاق هذا الهرمون بشكل أساسي في الجسم يتبعه أي إصابة أو التهاب أو عدوى، فهو يساعد في تمدد الأوعية الدموية أو انقباضها جنبًا إلى جنب مع تخثر الدم.

أثناء الدورة الشهرية يسبب البروستاجلاندين الرحم تقلصات العضلات من أجل التخلص من الأنسجة ولكن الكثير من إفرازات البروستاجلاندين من الرحم يمكن أن تؤدي إلى فترات مؤلمة أو تشنجات الحيض، علاوة على ذلك يمكن أن يكون هناك هياكل مثل المفاصل والعضلات والدورة الدموية والدعم حول الحوض وأعضائه.

يمكن أن يؤثر الألم الشديد أثناء الدورة الشهرية على صحة المرأة الجسدية والعقلية، ويمكن أن يكون عدم القدرة على التركيز والاستجابة وكذلك التقلبات العاطفية مثل التهيج والحزن والغضب وما إلى ذلك رادعًا خلال هذا الوقت.

 

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فيما يلي مجموعة من التمارين التي اقترحتها الدكتورة سينغ والتي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية أو عسر الطمث الأولي.

تمارين لتخفيف آلام الدورة الشهرية:

1. تمارين التمدد والتنفس
يوصف هذا النوع من التمارين لمجموعات العضلات الأكثر إحكاما، تتيح لك تمارين التمدد المتزامنة مع بعض تمارين التنفس المحددة تشغيل عضلاتك الأساسية بكفاءة وتساعد في تمديد العضلات مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية حول المنطقة المصابة.

2. محاذاة الحوض:
يمكن أن يكون له تأثير أكبر على شدة الألم الذي تعاني منه، وتتضمن محاذاة الحوض مكونات مثل عدم توازن الجذع، والدوران، وإمالة الحوض، وزاوية القعس القطني التي يتم التحكم فيها مباشرة عن طريق عضلات الورك وقاع الحوض، من المؤكد أن ضعف عضلات قاع الحوض والورك من شأنه أن يساهم في اضطراب محاذاة الحوض مما يؤدي إلى تفاقم الحالة.

3. التحرير الليفي العضلي:
يتم تنفيذ هذه التقنية لتحرير عضلاتك التي تتكون من نقاط الزناد أو الألم عن طريق تطبيق ضغط معتدل عبر اللفافة العضلية مما يؤدي إلى استرخاء العضلات.

 

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هل ممارسة الرياضة أثناء الدورة الشهرية آمنة؟
عندما يتعلق الأمر بممارسة الرياضة أثناء الدورة الشهرية، فإن السؤال الأول الذي يتبادر إلى أذهان الكثيرات هو هل هي ممارسة الرياضة أثناء الدورة الشهرية آمنة؟
نعم، من الآمن والمفيد تمامًا أداء التمارين أثناء الدورة الشهرية حيث تؤدي ممارسة الرياضة إلى تقليل إفراز البروستاجلاندين من بطانة الرحم، كما أن إطلاق الإندورفين وهو هرمون الشعور بالسعادة يساعد في التحكم في تأثيرات البروستاجلاندين. هناك انخفاض كبير في مستويات الكورتيزول مما يقلل من التوتر والتقلبات المزاجية.

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