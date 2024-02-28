تعرف على أبرز الأطعمة التي يجب تناولها خلال فترة الدورة الشهرية

لا تعلم الكثير من السيدات أبرز الأطعمة التي يجب الحرص على تناولها خلال فترة الدورة الشهرية، وذلك من أجل تعويض مستوى الفيتامينات والمعادن التي يفقدها الجسم خلال تلك الفترة، ووضح في السطور التالية تفاصيل كاملة عن أبرز تلك الأطعمة التي التي يجب الحرص على تناولها خلال تلك الفترة.

فكما جاء فى موقع "هيلث"، فهناك مجموعة من الأطعمة التي يجب الحرص على تناولها باستمرار خلال فترة الدورة الشهرية والتي يأتي على رأسها تناول البنجر فيساعد تناول البنجر في منح الجسم الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.

ووفقا لما جاء فى الموقع، فأن من ضمن الأطعمة التي يجب الحرص على تناولها باستمرار خلال فترة الدورة الشهرية، الجزر فيساعد الجزر على منح الجسم فيتامين أ اللازم خلال فترة الدورة الشهرية، كما يجب الحرص على كما يجب الحرص على تناول الخضروات ذات الورقة الداكنة مثل السبانخ واللفت والجرجير وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد الذي يساعد في تعويض الجسم عما يفقد بالنسبة حديد خلال فترة الدورة الشهرية.

كما يجب تناولها سمك السالمون يمكن لسمك السلمون، الغني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، أن يقلل الالتهاب ويخفف آلام الدورة الشهرية، وكذلك الجمبري فيحتوي على نسبة عالية من الفسفور التي يحتاجها الجسم خلال تلك الفترة.

‏كما يجب الحرص على تناول بعض الفواكه خلال فترة الدورة الشهرية ومنها الفراولة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد كما أنها تحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها الجسم خلال فترة الدورة الشهرية كما يجب الحرص على تناول الأفوكادو المناسب لفترة الدورة الشهرية لما يحتويه من دهون صحية مناسبة للجسم في تلك الفترة.