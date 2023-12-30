الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

يقي من أمراض القلب.. ماذا يحدث فى جسمك عند تناول البنجر بشكل يومي؟

البنجر
البنجر

يعتبر البنجر واحدا من أكثر الخضروات المميزة التي يجب الحرص على تناولها بصورة مستمرة فيساعد على التخلص من مشكلة الإمساك التي يعاني منها الكثير خلال فصل الشتاء، فيعتبر البنجر أساسيا لدى مرضي القولون العصبي لأنه يساعد على الحد من المشكلة، كما أنه  يعزز نمو البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء، ما ينعكس إيجابًا على صحة الجهاز الهضمي.

ووفقا لما جاء فى موقع "هيلث"، كما يساعد تناول البنجر على التخلص من مشكلة فقر الدم ويساعد بصورة كبيرة فى القضاء على مشكلة الأنيميا لما يحتويه من نسبة عالية من الحديد والذي يساعد بصورة كبيرة فى القضاء على أزمة الأنميا خاصة لدى الحوامل، ويساعد بشكل كبير في التخلص من مشكلة تساقط الشعر.


ما الفوائد التي تعود على الجسم من تناول البنجر يوميا؟

يساعد تناول البنجر فى القضاء على مشكلة الشعور بالدوخة والإرهاق، لما يحتويه من نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم، كما يساعد تناول البنجر على التخلص من مشكلة الوزن الزائد وذلك بأن تناوله يساعد بصورة كبيرة فى الإحساس بالشبع لفترة طويلة فيساعد فى التخلص من مشكلة الجوع الليلى، فيعتبر تناول البنجر أساسي.

ما علاقة البنجر بأمراض القلب؟

‏كما يساعد تناول البنجر فى التخلص من مشكلة عدم انتظام مستوي السكر فى الدم، وهو ما يساعد فى الوقاية من الإصابة بمرض السكر كما يساعد على الوقاية من أمراض القلب فيساعد البنجر على حماية القلب من المشكلات الصحية، لأنه يساعد فى ضخ الدم الى القلب بشكل سليم وآمن، كما يساعد تناول البنجر فى القضاء على مشكلة آلام العضلات لما يحتويه من مواد مضادة للأكسدة.

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