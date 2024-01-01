الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

فوائد تناول بذور الكتان بصورة مستمرة

جريدة الدستور

 تعتبر بذر الكتان من أكثر الأشياء التى تساعد فى منح الجسم الكثير من الفوائد الصحية، ولا يعلم الكثير مدى الفوائد التى تعود على الجسم من تناولها، لذا في الكثير من الأحيان يتجاهل البعض تناول بذور الكتان بشكل مستمر.

علاقة تناول بذور الكتان بالتخلص من اضطراب الهرمونات

ونستعرض في السطور التالية الفوائد الكاملة التى تعود على الجسم من تناول بذور الكتان بصورة مستمرة، والتى يتمثل أهمها فى التخلص من الجذور الحرة الموجودة في الجسم والتى قد تسبب الإصابة بالسرطان، إلي جانب ذلك يساعد تناول بذور الكتان على تنظيم الهرمونات فى الجسم لدى السيدات خاصة في مرلحة الأربعين، ولمن يعانى من مشكلة اضطراب الهرمونات والتى تؤثر بشكل سلبي على صحة المرء.

كما يساعد تناول بذور الكتان على التخلص من مشكلة آلام الدورة الشهرية فيمكن الحرص على تناولها خلال فترة الدورة الشهرية للوقاية من مشاكلها، إلي جانب ذلك يجب الحرص على تناول بذور الكتان في حال الأصابة بمشاكل فى الجهاز الهضمي وذلك لان بذور الكتان تعمل على تسهيل عملية الهضم، إلي جانب ذلك يساعد تناول بذور الكتان فى القضاء على مشكلة الإمساك التى يتعرض لها الكثير خلال فترة الشتاء.

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علاقة بذور الكتان بالتخسيس

كما يساعد  تناول بذور الكتان فى التخلص من مشكلة الوزن الزائد لانها تساعد على الإحساس بالشبع لفترات طويلة، وذلك نظرا لان بذور الكتان تحتوي على نسبة عالية من الألياف، إلي جانب ذلك يساعد تناول بذور الكتان فى زيادة معدل الحرق في الجسم خاصة لدى من يعانى من مشكلة ثبات الوزن، كما يساعد فى تحسبن صحة البشرة والشعر كما يساعد فى تجديد خلايا البشرة ويساعد فى تحسين صحة الجلد.

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