الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

فوائد بذور السمسم.. اعرفها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تستخدم بذور السمسم كملين خفيف وقد وجد أن مركباته تحمي الكبد من الأكسدة، وبصرف النظر عن استخداماته في الطهي فإن زيت السمسم مليء بالفوائد الصحية، في أوقات سابقة، اعتقد الناس أيضًا أن السمسم يشفي الجروح بسبب خصائصه الطبيعية المضادة للبكتيريا، وهو مضاد للفطريات ومضاد للفيروسات ومضاد للالتهابات. 

وفي التجارب التي أجراها بعض أطباء الأيورفيدا في هولندا، تم استخدام الزيت في علاج العديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك التهاب الكبد والسكري والصداع النصفي، من المعروف أن زيت بذور السمسم يحافظ على نسبة الكولسترول الجيد ويخفض نسبة الكولسترول السيئ، كما أنه يوفر الحماية من مشاكل الأسنان مثل التهاب اللثة ويخفف من التهاب الجيوب الأنفية المزمن. كما أنه يساعد على تخفيف الصدفية وأمراض الجلد الجاف.

فوائد بذور السمسم 

يخفض الكولسترول

تحتوي بذور السمسم أو السمسم على مركبين فريدين يسمى السمسمين والسمسمولين اللذان لهما خصائص خفض الكولسترول ومنع ارتفاع ضغط الدم.

ملين

السيفالين، وهو فسفوليبيد من بذور السمسم له تطبيقات طبية وصيدلانية واسعة. وهو ملين خفيف ومطري ومرطب.

صحة الجلد

بذور السمسم مفيدة للبشرة وتعزز البشرة بالرطوبة والدفء. فهي غنية بالخصائص المضادة للالتهابات ويمكن أن تساعد في منع الالتهابات الجلدية.

قضايا الأسنان

تساعد بذور السمسم في إزالة الترسبات على الأسنان وتعزز صحة الفم.

الوقاية من السرطان

يحتوي زيت السمسم على كمية كبيرة من اللينوليت في شكل ثلاثي الجليسريد الذي يمنع بشكل انتقائي نمو سرطان الجلد الخبيث.

كيفية إضافة بذور السمسم إلى النظام الغذائي في فصل الشتاء

مع دخول فصل الشتاء، فإن دمج بذور السمسم في وجباتك لا يوفر فوائد غذائية فحسب، بل أيضًا لمسة من الدفء. نكهتها الجوزية تجعلها إضافة متعددة الاستخدامات لعدد لا يحصى من الأطباق.

رشيها على السلطات لتحصلي على نكهة لذيذة

حركها في الحساء الساخن لتعزيز الملمس

إضافتها إلى المخبوزات للحصول على طبقة إضافية من التغذية

إن تعدد استخدامات بذور السمسم يجعلها خيارًا سهلاً ولذيذًا للأشهر الباردة.

 

من لا ينبغي أن يكون لديه بذور السمسم

يجب على أولئك الذين يعانون من حساسية بذور السمسم تناول استهلاكهم بعناية وطلب التوجيه من أخصائي الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأفراد الذين يعانون من حالات طبية محددة، مثل حصوات الكلى، تناولها". "ضع في اعتبارك محتوى الأكسالات في بذور السمسم. يقول تشاولا: "إن تصميم الخيارات الغذائية وفقًا للاحتياجات الصحية الفردية يضمن دمجًا آمنًا ومفيدًا لبذور السمسم".

 

حقائق مثيرة للاهتمام حول بذور السمسم

تتميز بذور السمسم بتاريخ زراعي يمتد لأكثر من 3000 عام، مما يوضح قدرتها على التكيف والمرونة في مختلف المناخات والثقافات، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية، تساهم بذور السمسم في الممارسات الزراعية المستدامة. 

بذور السمسم نسبة الكولسترول الجيد مضاد للفيروسات حساسية بذور السمسم سرطان الجلد

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