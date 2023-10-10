تخفيف أعراض انقطاع الطمث.. فوائد بذور الكتان للسيدات

يمكن أن تساعد بذور الكتان في تخفيف أعراض انقطاع الطمث وتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي المرتبط بالإستروجين لدى النساء، لذلك فإن لها أهمية كبيرة في ضبط الهرمونات لدى النساء.

تحتوي بذور الكتان على مركبات تسمى القشور، ولها خصائص الاستروجين النباتي، الاستروجين النباتي عبارة عن مركبات نباتية يمكن أن تحاكي تأثيرات هرمون الاستروجين في الجسم، بالنسبة للنساء قد تساعد بذور الكتان في تحقيق التوازن بين مستويات هرمون الاستروجين بعدة طرق.

تنظيم هرمون الاستروجين: تحتوي بذور الكتان على تأثيرات هرمون الاستروجين ومضادات الاستروجين، يمكنها منع عمل هرمون الاستروجين الطبيعي في الجسم اعتمادًا على الظروف، هذا يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات هرمون الاستروجين.

استقلاب الهرمونات: قد تؤثر القشور الموجودة في بذور الكتان على استقلاب الهرمونات في الجسم، مما قد يعزز تحويل أشكال أقوى من هرمون الاستروجين إلى أشكال أضعف، يمكن أن يكون هذا مفيدًا في الحالات التي تكون فيها هيمنة هرمون الاستروجين مصدر قلق.

أعراض انقطاع الطمث: تمت دراسة أكدت على أن بذور الكتان لها قدرة على تخفيف أعراض انقطاع الطمث والتي غالبًا ما ترتبط بانخفاض مستويات هرمون الاستروجين.

بذور الكتان هي غذاء سحري للنساء اللاتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض، فهو غني بالألياف الغذائية وأحماض أوميجا 3 الدهنية، يمكن لبذور الكتان تنظيم المستويات الهرمونية في الجسم، ومن ثم يتم التعهامل معها بمثابة علاج لمتلازمة تكيس المبايض وهي رائعة للحمل إذا تم تناولها بكميات معتدلة.

صحة الثدي: تشير بعض الأبحاث إلى أن بذور الكتان قد يكون لها تأثير وقائي على أنسجة الثدي عن طريق تقليل خطر الإصابة بسرطانات الثدي المرتبطة بالإستروجين.

يمكنك تناول ملعقتين كبيرتين من مسحوق بذور الكتان يوميًا، للحصول على امتصاص أفضل، قم بطحن بذور الكتان، ثم قم بتخزينها في الثلاجة.