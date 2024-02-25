ازاى اميز.. الفرق بين الدورة الشهرية وآلام بطانة الرحم

تنزعج معظم النساء من آلام الدورة الشهرية، تعتبر التشنجات الخفيفة إلى المتوسطة والانتفاخ والتهيج أمرًا شائعًا خلال هذا الوقت وتهدأ من تلقاء نفسها بعد بضعة أيام، ومع ذلك، تعاني بعض النساء من آلام شديدة خلال هذا الوقت من الشهر، مما يجعل من الصعب عليهن ممارسة روتين حياتهن الطبيعي، إذا كنتِ تعانين من ألم شديد، فمن المهم عدم اعتباره أمرًا طبيعيًا، لأنه قد يشير إما إلى عسر الطمث الأولي أو التهاب بطانة الرحم.

بطانة الرحم هى حالة تنمو فيها خلايا مشابهة لبطانة الرحم، أو بطانة الرحم، خارج الرحم وتسبب آلامًا شديدة في الحوض. إليك كيفية التمييز بين تشنجات الدورة الشهرية المنتظمة والألم الناجم عن التهاب بطانة الرحم.

شيوع تشنجات الدورة الشهرية

"تعاني أكثر من 80% من النساء من تقلصات أثناء الدورة الشهرية، وتختلف الأعراض من شخص لآخر، وفي حين أن التشنجات الخفيفة شائعة، إلا أنه لا ينبغي تجاهل التشنجات الشديدة والمطولة، تحدث تشنجات الحيض عندما ينقبض الرحم ليتخلص من بطانته، مما يؤدي إلى تقول الدكتورة أربانا جاين، مديرة طب التوليد وأمراض النساء.

"تتسبب تشنجات الدورة الشهرية، والتي تسمى أيضًا عسر الطمث، في مشكلة تصل إلى 80٪ من النساء في مرحلة ما من حياتهن، وعادةً ما تعتبر هذه التشنجات جزءًا طبيعيًا من الدورة الشهرية، خاصة خلال فترة المراهقة وأوائل مرحلة البلوغ.

وهي آلام في البطن أو الحوض ناجمة عن البروستاجلاندين التي يتم إطلاقها عندما ينقبض الرحم للتخلص من بطانته، ويمكن أن تختلف شدة التشنجات من خفيفة إلى شديدة وقد تكون مصحوبة بألم أسفل الظهر والغثيان والإسهال والصداع، والتشنجات الخفيفة شائعة ويمكن التحكم فيها عادة باستخدام العلاجات المنزلية مثل العلاج الحراري.

الفرق بين آلام الدورة الشهرية المنتظمة وآلام بطانة الرحم

بطانة الرحم هى حالة يساء فهمها عادةً، وغالبًا ما يتم الخلط بينها وبين آلام الدورة الشهرية المنتظمة. ولكن هناك فرق بين الشرطين الذي يحتاج المرء إلى فهمه، في حين أن كلاهما يمكن أن يسبب عدم الراحة والتشنج، فإن الفرق الرئيسي يكمن في شدة الأعراض واستمرارها.

الدكتورة سواتي جايكواد، استشارية أمراض النساء والتوليد، تتحدث عن كيفية التمييز بين التهاب بطانة الرحم وألم الدورة الشهرية.

يستمر ألم بطانة الرحم لفترة أطول

عادةً ما يمكن التحكم في آلام الدورة الشهرية المنتظمة باستخدام مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية وعادةً ما تهدأ خلال بضعة أيام. من ناحية أخرى، غالبًا ما يوصف ألم بطانة الرحم بأنه مؤلم وقد يستمر بعد الدورة الشهرية، من المهم الانتباه إلى إشارات جسمك وطلب المشورة الطبية إذا كنت تشك في أن آلام الدورة الشهرية قد تكون أكثر من مجرد إزعاج عادي.

يمكن أن يسبب التهاب بطانة الرحم آلامًا مزمنة في الحوض

يمكن أن يؤدي التهاب بطانة الرحم إلى مضاعفات خطيرة إذا ترك دون علاج، بما في ذلك مشاكل الخصوبة وآلام الحوض المزمنة. من خلال فهم الاختلافات بين آلام الدورة الشهرية المنتظمة والتهاب بطانة الرحم، يمكن للأفراد الدفاع عن صحتهم والعمل على استراتيجيات إدارة فعالة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.

مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية لا تعمل بشكل جيد مع آلام بطانة الرحم

غالبًا ما يتم الخلط بين آلام الدورة الشهرية والتهاب بطانة الرحم، لكنهما مختلفان في مظاهرهما وتأثيرهما على حياة الشخص. في حين أن آلام الدورة الشهرية هي إزعاج شائع تعاني منه العديد من النساء في فترة الحيض، إلا أن التهاب بطانة الرحم يتجاوز التشنج الطبيعي. يمكن أن يسبب ألمًا شديدًا ومنهكًا لا يختفي باستخدام العلاجات المتاحة دون وصفة طبية. قد يعاني المصابون ببطانة الرحم أيضًا من أعراض مثل النزيف الشديد والتعب ومشاكل الجهاز الهضمي والعقم التي لا ترتبط عادةً بتقلصات الدورة الشهرية المنتظمة.

يمكن أن يكون التشخيص تحديًا بالنسبة لمرض بطانة الرحم

علاوة على ذلك، يمكن أن تكون عملية تشخيص التهاب بطانة الرحم صعبة بسبب أعراضه المتنوعة وعدم وجود اختبارات نهائية. يعاني العديد من الأفراد المصابين بهذه الحالة من سنوات من التشخيص الخاطئ أو تجاهل أعراضهم قبل تلقي الرعاية المناسبة. يمكن أن يكون لهذا التشخيص المتأخر عواقب وخيمة على صحتهن الجسدية والعقلية، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة الوعي والفهم لمرض بطانة الرحم.