الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز

الصحة

تعرف على أضرار فرط نشاط الغدة الدرقية

الغدة
الغدة

تعتبر الغدة الدرقية هي فراشة صغيرة تقع في الجزء الأمامي من الرقبة وتنتج هرمونات أساسية مثل ثلاثي يودوثيرونين (T3) وثيروكسين (T4) وهي ضرورية لحسن سير العمل في جميع أعضاء الجسم.

وحسب موقع Hindustan times فقد تعد مستويات اليود الكافية ضرورية للغدة الدرقية لإفراز هذه الهرمونات بشكل فعال، مما يجعل من المهم للأفراد تناول الملح المعالج باليود بانتظام.

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وتطلق الغدة النخامية هرمون تحفيز الغدة الدرقية (TSH) للتحكم في T3 وT3" و إنتاج T4 و تنقسم اضطرابات الغدة الدرقية عادة إلى ثلاث فئات: قصور الغدة الدرقية، حيث تكون مستويات الهرمون منخفضة.

يتميز فرط نشاط الغدة الدرقية بالإفراز المفرط للهرمونات وتورم الغدة الدرقية مما يؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية عقيدي أو متعدد العقيدات.

النساء أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الغدة الدرقية، والتي تعد من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا بعد نقص الحديد.

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خلل الغدة الدرقية:
والكشف عن خلل الغدة الدرقية يتضمن إجراء اختبارات هرمونية لـ T3 وT4 وT3 وT4 وTSH الحر. بالإضافة إلى ذلك، بناءً على الأعراض والعلامات الموجودة، قد يوصى بإجراء مزيد من التحقيقات مثل فحص الغدة الدرقية أو التصوير بالموجات فوق الصوتية. في بعض الحالات، قد يكون من الضروري إجراء فحص الخلايا الطموح لتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر إزالة الغدة الدرقية. النساء معرضات بشكل خاص لاضطرابات الغدة الدرقية في أي مرحلة من مراحل الحياة.


الأعراض:
تشمل أعراض قصور الغدة الدرقية الشائعة التعب وزيادة الوزن وجفاف الجلد وتساقط الشعر والإمساك. تشمل العلامات التحذيرية لفرط نشاط الغدة الدرقية فقدان الوزن والخفقان والرعشة والإسهال لدى النساء.

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كيف يؤثر التوتر والاضطراب على نشاط الغدة الدرقية؟

يمكن ملاحظة تأخر البلوغ أو البلوغ المبكر عند الفتيات خلال مرحلة الطفولة والمراهقة أو اضطرابات النمو. 

وأيضا تصاب الفتيات المراهقات  الحيض غير المنتظم بينما قد تعاني النساء في سن الإنجاب من فترات غير منتظمة أو فقدان الحمل المتكرر. 

وقد لا تظهر أي أعراض على بعض النساء ولكنهن يكتشفن مشاكل الغدة الدرقية من خلال اختبار TSH.

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