الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

دراسة: 3.4 مليار مصاب بالأمراض العصبية حول العالم

الأمراض العصبية
الأمراض العصبية

نشرت صحيفة “ديلي ميل” تقريرا عن دراسة حديثة جاء فيها أن43% من سكان العالم، أو 3.4 مليار شخص، يعانون من المرض العصبي، وترتفع نسب الإثابة في القارة الإفريقية.

وأشارت الدراسة إلى إن ارتفاع معدل انتشار الأمراض العصبية له تأثير مدمر على المجتمعات المحلية في أفريقيا،  وقالت بيني وانجاري جونز، العضو المؤسس لمنظمة Hidden Voices، وهي مؤسسة خيرية للصحة العقلية مقرها كينيا: " غالباً ما يساء فهم الصحة العقلية والأمراض العصبية و ما يُؤخذ الناس إلى در العبادة ويُصلون من أجلهم أو يُقال لهم إنهم ممسوسون وغالباً ما يتم إهمال المرضى أو حبسهم في المنازل أو تركهم ليموتوا في صمت."
 

txt

استشاريو الصحة النفسية يحذرون من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي

واضافت: "أصبحت الحالات العصبية الآن السبب الرئيسي لاعتلال الصحة في جميع أنحاء العالم، حيث يعيش حوالي 3.4 مليار شخص مع حالات عصبية.

ومع ذلك، فإن الأمراض العصبية تؤثر بشكل غير متناسب على منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا مقارنة بأجزاء أخرى من العالم.

ويعاني نحو 50% من الأشخاص الذين يذهبون إلى غرف الطوارئ في أفريقيا من نوع ما من المضاعفات العصبية، وغالباً ما تكون معدلات الإصابة بالأمراض العصبية ضعف تلك الموجودة في المناطق ذات الدخل المرتفع، فعلى سبيل المثال، يبلغ معدل انتشار الصرع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ضعفين أو ثلاثة أضعاف نظيره في أوروبا.

txt

لماذا يقرأ صلاح كتب الصحة النفسية والتنمية البشرية؟


وقالت وانجاري جونز مؤلفة الدراسة: "نظرا لعدم وجود خدمات صحية أو مصادر مساعدة للناس في كثير من الأحيان، لا تملك المجتمعات المحلية أي وسيلة للتعامل مع رعاية الأشخاص الذين يعانون من أمراض عصبية أو عقلية".

لماذا تعاني أفريقيا من ارتفاع معدلات انتشار الأمراض العصبية؟

أكبر العوامل التي تساهم في الحالات الصحية العصبية هي السكتة الدماغية، واعتلال الدماغ الوليدي (إصابة الدماغ)، وآلام الأعصاب، ومرض الزهايمر وأشكال أخرى من الخرف.

أحد أسباب ارتفاع معدل الانتشار في أفريقيا هو الأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب السحايا والملاريا، والتي يمكن أن تسبب مضاعفات عصبية مثل التهاب الدماغ، ولكن المشكلات تنبع أيضًا من عوامل اجتماعية واقتصادية وصحية متعددة.

وأضافت: "قد يكون لديك طفل يعاني من أمراض عصبية ومن المرجح أن يولد في بيئة محرومة اجتماعياً واقتصادياً حيث قد تتعرض الأم لفيروس نقص المناعة البشرية، وقد يكون مصاباً أيضاً بالسل.

ومن ثم، تواجه كل العوائق التي تحول دون الوصول إلى الرعاية وايضا أن المشاكل العصبية غالبا ما تبدأ قبل الولادة، حيث يمكن أن تسبب المضاعفات أو الالتهابات أثناء الولادة ضررا عصبيا دائما، بسبب انه لا يتم تشخيصه أو علاجه في الوقت المناسب.


واضافت الدراسة أنه في الوقت الحالي، لا يوجد ما يكفي من الأطباء المتخصصين وغيرهم من الموظفين الطبيين في أفريقيا للتعامل مع حجم عبء الأمراض العصبية.

txt

استشارى نفسى: الشائعات حرب باردة تستهدف صحة المواطنين

وايضا الطب النفسي لم يجد موطئ قدم قوي في أفريقيا، ويمكن في الواقع رسم خريطة لأعلى انتشار للحالات العصبية في المناطق التي تفتقر إلى أطباء الأعصاب". هناك تباين صارخ في عدد أطباء الأعصاب بين الدول الأفريقية والدول الأوروبية، حيث يوجد 0.03 طبيب أعصاب لكل 100 ألف شخص في أفريقيا، مقارنة بـ 8.45 طبيب أعصاب في أوروبا لكل 100 ألف شخص.

الامراض العقلية الأمراض النفسية و العصبية الأمراض النفسية أفريقيا اوروبا جنوب الصحراء الكبرى

الأكثر قراءة

نتنياهو يلغى زيارة وفد بلاده إلى واشنطن بعد امتناعها عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

مسلسل الحشاشين الحلقة 15.. هل يذهب عمر الخيام إلى حسن الصباح فى قلعة ألموت؟

عاجل.. رئيس الوزراء: انتهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانئ

موعد عيد القيامة 2024 في مصر.. كذلك مناسبات شهر مايو 2024

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 15.. محاولة للحصول على شحنة ثانية من السمك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟