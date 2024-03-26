تقدم الدستور خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المحتلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

سحور 2024.. طريقة عمل صينية الخضار بالجبنة الموتزاريلا بطريقة سهلة ولذيذة

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة عمل صينية خضار بالموتزاريلا بشكل مختلف تماما.

ونقدم إليك في هذا التقرير طريقة عمل صينية خضار بالموتزاريلا في خطوات سهلة وبسيطة:

مقادير صينية الخضار بالجبنة الموتزاريلا

الكوسة: عدد 4 ثمرات من الكوسة متوسطة الحجم.

الجزر: عدد 4 ثمرات من الجزر متوسطة الحجم.

البطاطس: عدد 4 ثمرات من البطاطس متوسطة الحجم.

البصل: عدد 4 ثمرات من البصل الاحمر متوسطة الحجم.

الطماطم: عدد 4 ثمرات من الطماطم.

الصلصة: 2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

الملح: نصف ملعقة صغيرة من الملح.

الفلفل الاسود: نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

الكمون: ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

الشط: ثمن ملعقه صغيرة من الشطة.

الزيت: 5 ملاعق كبيرة من زيت الذرة أو زيت عباد الشمس.

الموتزاريلا: كيس جبنة موتزاريلا.

خطوات تحضير صينية الخضار بالجبنة الموتزاريلا

الخطوة الأولى:

نقوم بتقطيع الخضروات كلها شرائح طولية متوسطة الحجم.

الخطوة الثانية:

نقوم بعد ذلك بتتبيلها بالتوابل ودعكها بها جيدا باليد.

الخطوة الثالثة:

نقوم برص الخضار في الصينية حسب المزاج.

الخطوة الرابعة:

نقوم بترك الصينية في رف الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة حتى يتشرب الخضار من التوابل.

الخطوة الخامسة:

نقوم بدهنه من على الوجه بالصلصة.



الخطوة السادسة:

نقوم بوضع الصينية في الفرن مع ربع كوب من الماء حتى يستوي الخضار تماما.

الخطوة السابعة:

نقوم بإخراج الصينية ثم نضع الجبنة الموتزاريلا على الوجه حتى تسيح معها.



الخطوة الثامنة:

نقوم بتشغيل الشواية حتى تأخذ الصينية لون وتسيح الجبنة.

الخطوة التاسعة:

يمكن تناولها بالعيش الشامي أو العيش البلدي مع سلطة خضراء أو سلطة بابا غنوج أو مخلل وبالف هنا.