دراسة بحثية جديدة تؤكد أن عدم ممارسة الرياضة في الصغر يصيب بتصلب الشرايين

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن دراسة بحثية جديدة تفيد بإن زيادة وقت الجلوس الذي يبدأ في مرحلة الطفولة يرتبط بتدهور تصلب الشرايين، وتلف الأوعية الدموية المبكر وقد يساعد النشاط البدني الخفيف في الصغر من تقليل تلك المخاطر.

وحسب التقرير فقد وجدت دراسة سابقة بإستخدام نفس البيانات أنه بين مرحلة الطفولة والشباب، أن زيادة وقت الجلوس من حوالي 6 إلى 9 ساعات يوميًا، يزيد من خطر السمنة المفرطة، واضطراب شحوم الدم، والالتهابات، وتضخم القلب.

كما حدد الباحثون تصلب الشرايين كعامل خطر جديد للسمنة في مرحلة الطفولة والمراهقة، ومقاومة الأنسولين، وارتفاع ضغط الدم، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وأمراض القلب المبكرة.

وتشير الدراسات التي أجريت على البالغين إلى أن ارتفاع تصلب الشرايين مقارنة بالتصلب الطبيعي يزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 47٪. حتى الآن ظل من غير الواضح ما إذا كان الجلوس يزيد من تصلب الشرايين بشكل مستقل عن الشيخوخة وعوامل الخطر المعروفة المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويظهر النشاط البدني الخفيف (LPA) الآن كوسيلة فعالة لعكس التأثير الضار لقلة الحركة في مرحلة الطفولة، ومع ذلك، لم يتم فحص ما إذا كان التعرض طويل الأمد لـ LPA منذ الطفولة يقلل من تصلب الشرايين وذلك لأن عددًا قليلًا فقط من الدراسات قامت بقياس تصلب الشرايين بشكل متكرر على نطاق واسع لدى الشباب الأصحاء.

الدراسة الحالية هي أكبر وأطول دراسة متابعة تقاس بمقياس التسارع وسلوك الحركة وتصلب الشرايين في العالم باستخدام بيانات مستشفى جامعة بريستول للأطفال.

وشملت الدراسة 1339 طفلاً تمت متابعتهم من عمر 11 إلى عمر 24 سنة، لقد ارتدوا أجهزة قياس التسارع على الخصر في سن 11 و 15 و 24 عامًا لمدة تراوحت من 4 إلى 7 أيام، وأجروا قياسات تصلب الشرايين في سن 17 و 24 عامًا.

تم قياس عينات دمهم الصائمة بشكل متكرر للجلوكوز والأنسولين وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية والبروتين التفاعلي سي عالي الحساسية.

وتم التحكم في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وحالة التدخين والحالة الاجتماعية والاقتصادية والتاريخ العائلي لأمراض القلب والأوعية الدموية في التحليلات.

ويتم تحديد تصلب الشرايين من خلال سرعة موجة النبض السباتي والفخذي، وخلال المتابعة التي استمرت 13 عامًا، أدت زيادة وقت الجلوس من 6 إلى 9 ساعات يوميًا إلى تسريع هذه السرعة بنسبة 10 بالمائة، مما يشير إلى زيادة في التيبس، وتشير التقديرات إلى أن واحدًا من بين كل ألف مراهق يعاني من تلف شديد في الأوعية الدموية.

من ناحية أخرى، أدى الانخراط في LPA لمدة 3 ساعات على الأقل يوميًا إلى عكس تصلب الشرايين وتلف الأوعية الدموية. لم يقلل النشاط البدني المعتدل إلى القوي (MVPA) من تصلب الشرايين، ولكنه زاده قليلاً، وذلك بسبب تكيف جدار الأوعية الدموية الفسيولوجي الناتج عن زيادة كتلة العضلات.

ومع ذلك، فإن الزيادة الناجمة عن MVPA في تصلب الشرايين كانت أقل بثلاث مرات على الأقل من تلك الناجمة عن وقت الجلوس.

يقول أندرو أغباجي، طبيب في علم الأوبئة السريرية وصحة الطفل في جامعة شرق فنلندا والمؤلف الاول للدراسة: "اكدت دراساتنا الأخيرة أن قلة الحركة في مرحلة الطفولة أكثر خطورة على الصحة مما كان يعتقد سابقًا".

ويضيف: "إن الخمول هو السبب الجذري للعديد من عوامل خطر الإصابة بالأمراض مثل السمنة المفرطة وارتفاع مستويات الدهون والالتهابات وتصلب الشرايين، يمكن مكافحة عوامل الخطر الوسيطة والأمراض الفعلية هذه من خلال ممارسة ما لا يقل عن 3 إلى 4 ساعات من LPA يوميًا.

على الرغم من أن المبادئ التوجيهية للنشاط البدني لمنظمة الصحة العالمية لا تغطي بعد LPA، إلا أنه يجب على خبراء الصحة العامة وأطباء الأطفال وأولياء الأمور تشجيع الأطفال على المشاركة في الانشطة يوميًا حتى يكونوا بصحة جيدة.