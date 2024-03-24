منها البروكلي والرمان.. مجموعة أطعمة مفيدة لمرضي القلب خلال رمضان

لا يعلم مرضي القلب ما ابرز الأطعمة التي يجب الحرص على تناولها باستمرار، وذلك للوقاية من التعرض للإصابة بالكثير من المشكلات المتعلقة بالقلب، خاصة خلال فترة الصيام في شهر رمضان الكريم.

ونسلط الضوء في السطور التالية على مجموعة من الأطعمة التي يجب تناولها خلال شهر رمضان لمرضي القلب

أطعمة مفيدة لمرضى القلب خلال رمضان

1- البروكلي

الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن قد تعطي دفعة إضافية لقلبك، فهي تحتوي على نسبة عالية من الكاروتينات، والتي تعمل كمضادات للأكسدة التي تتصدى للمركبات الضارة المحتملة في الجسم، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف وتحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن.

2- القهوة

وجدت مراجعة نشرت عام 2018 في مجلة التقدم في أمراض القلب والأوعية الدموية أن القهوة أدت إلى انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب.

يبدو أن الاستهلاك اليومي من فنجانين إلى خمسة فناجين من القهوة (إجمالي 16 إلى 40 أونصة) مع تناول ما يصل إلى 400 ملغ من الكافيين يوميًا آمن ويرتبط بأقوى التأثيرات المفيدة لغالبية النتائج الصحية التي تمت دراستها". .

3- بذور الكتان والشيا

تحتوي بذور الكتان والشيا على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية النباتية، وهذا أحد الأسباب التي تجعلها مفيدة لقلبك. سبب آخر هو محتواها العالي من الألياف، بالإضافة إلى ذلك يمكن تناولها مع الأطعمة الأخرى الصحية للقلب، مثل التوت الأزرق المجفف، أو التوت البري، أو دقيق الشوفان أو حتى المخلوطة مع الحليب النباتي والفاكهة لصنع عصير.

4- الأفوكادو

تتمتع هذه الفاكهة الناعمة اللذيذة بسمعة راسخة في تزويد الجسم والقلب بالدهون الصحية، مثل زيت الزيتون، فهي غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة، والتي قد تقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل الكوليسترول.

يحتوي الأفوكادو أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والبوتاسيوم. يمكن تناولها بمفردها أو مزجها مع الجواكامولي، وربما مع بعض الطماطم المفيدة للقلب. ولكن لا تفرط في تناول الأفوكادو، فهو يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية أيضًا.

5- الرمان

يحتوي الرمان على العديد من مضادات الأكسدة، بما في ذلك البوليفينول المعزز للقلب والأنثوسيانين، والتي قد تساعد في تجنب تصلب الشرايين.

ووجدت مراجعة نشرت عام 2021 في مجلة التغذية والتمثيل الغذائي أن الرمان كان وقائيًا من أمراض القلب التاجية لأنه يحتوي على "خصائص قوية مضادة للأكسدة".

لكن لاحظ أنه من المهم أن يكون هناك تنوع في نظامك الغذائي. وقال غراف، إذا كنت لا تحب الرمان أو لا تستطيع شراءه، فابحث عن التفاح، الذي يحتوي أيضًا على الكثير من المركبات المعززة للصحة.

6- التفاح

يساعد التفاح على حماية القلب بسبب محتواه من البريبايوتك، تعمل البريبايوتكس بمثابة "غذاء" للبكتيريا المفيدة الموجودة في الأمعاء، والتي ترتبط بحماية القلب والأوعية الدموية، وذلك بالإضافة إلى قدرته المثبتة على خفض الكوليسترول الكلي.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة أجريت عام 2012 على البالغين الأصحاء في منتصف العمر ونشرت في مجلة الأطعمة الوظيفية أن تناول تفاحة يوميًا يقلل من مستويات الدم من مادة مرتبطة بتصلب الشرايين بنسبة 40٪ على مدى أربعة أسابيع. دعمت مراجعة الأدبيات لعام 2019 في التطورات الحالية في التغذية هذه الأدلة.

7- طحينة

تحتوي أونصة واحدة (حوالي ملعقتين كبيرتين) من هذه الزبدة النباتية، المصنوعة من بذور السمسم المطحونة، على خمسة جرامات من البروتين النباتي وحوالي ثلاثة جرامات من الألياف الصحية.

كما أنها توفر مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الرئيسية، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة. كما ثبت أن الفيتوستيرول الموجود في الطحينة يعمل على تحسين صحة الشرايين وخفض نسبة الكوليسترول في الدم