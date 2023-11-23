الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

منها الحوم المصنعة.. "لو مريض قلب" تناول هذه الأطعمة قد تتسبب في وفاتك

القلب
القلب

 لا يعلم الكثير من مرضي القلب أبرز الأطعمة الممنوع تناولها بشكل مستمر، وهو ما يجعل أغلب مرضي القلب يعانوا من تفاقم المشكلة، فبدلا من معرفة أبرز الأطعمة التى يجب الابتعاد عنها، يعتقدون أن الالتزام بتناول العقاقير الطبية وحدها يكفي لعدم زيادة المشكلة الصحية لديهم، فأغلبهم لا يعلم أن الحمية الغذائية تعلم دور هام فى الحماية من تضاعف المشكلة الصحية لديهم.

عميد معهد القلب الأسبق يحذر من تناول الأطعمة المقلية 

ومن جانبه قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، إن هناك بعض الأطعمة التى يجب على كل مريض قلب عدم تناولها والتي تتمثل أهمها في الأطعمة التى تحتوي على نسبة عالية من الدهون لأن الدهون المشبعة  يمكن أن تزيد من نسبة الكوليسترول، ومع قلة التروية الدموية الواصلة للقلب وللدماغ قد يتسبب ذلك في التعرض للنوبات القلبية والسكتات الدماغية،  كما أن من ضمن قائمة الممنوعات على مرضي القلب تناول الأطعمة المقلية فى الزيت لأنها تزيد من فرص رفع نسبة الكوليسترول السيئ في الجسم وبالتالي التعرض لمزيد من المشاكل الصحية.

لوكنت مريض قلب.. احذر تناول اللحوم المصنعة والمعجنات 

وأضاف عميد معهد القلب الأسبق، فى تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن من ضمن الأطعمة الممنوع تناولها لدى مرضي القلب المعجنات والمخبوزات، وذلك لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السكريات التي تعمل على زيادة الوزن، بالإضافة إلى أنها مرتبطة بمستويات أعلى من الدهون الثلاثية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بأمراض القلب.

 وأوضح أنه من ضمن الأطعمة الممنوع تناولها أيضا اللحوم المصنعة، مثل البرجر وغيرها، لأنها تتسبب في رفع مستوي الكوليسترول السيء في الجسم، وبالتالي زيادة فرص التعرض للإصابة بمزيد من المخاطر المتعلقة بمرض القلب.

احذر من تناول هذه الأطعمة قد تتسبب في وفاتك مريض قلب مرضى القلب أبرز الأطعمة الممنوع نصائح لمرضي القلب

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