بوتكس الشعر.. اعرفي أحدث اتجاهات التجميل الخاصة بالشعر في 2024

تتغير اتجاهات الموضة من سنة إلى أخرى ولكن خبراء التجميل يصرون على أن بوتكس الشعر هو أفضل موضة حقيقية في عام 2024 لأنه بديل لعلاجات الشعر الأخرى وهو صحي للشعر لأنه يحتوي على البروتينات فهو علاج ترطيب عميق يغطي ألياف الشعر بمادة حشو مثل الكيراتين.

وفي مقابلة مع HT Lifestyle، شاركت هوني فيرما خبيرة التجميل قائلة: “إن بوتكس الشعر تقدم ما تبحث عنه السيدات، وهو شعر رطب وغير مجعد، فهو علاج مثالي لأصحاب الشعر الجاف والهش والمتضرر بسبب الصبغات، علاج واحد سوف يدوم لمدة 3 أشهر على الأقل، أو ما يصل إلى 70 غسلة، وبعد ذلك تصبح الصيانة ضرورية كأي علاج آخر.

ويتغلغل بوتكس الشعر كعلاج إلى جذع الشعرة نفسها، ويعمل على تنعيم فروة الرأس الخشنة والتالفة ويقضي على مشكلة القشرة، وأيضا يعمل على إصلاح وتقوية الشعر.

على الرغم من أنه علاج طويل، إلا أنه قد يستغرق ما يصل إلى 5 ساعات حسب طول الشعر، ولكن يمكن الانتظار أكثر من ذلك لأنه يترك الشعر أكثر نعومة ولمعانًا وأقل عرضة للتقصف والتلف.



وأضافت: “ميزة بوتوكس الشعر هي أنه علاج ليوم واحد، ولا يتعين عليك الانتظار للقيام بعلاجات أخرى مثل إضافة اللون، أو إضافة أي مواد أخرى، ويجعل الشعر سهل التحكم فيه حقًا، إلى جانب ترويض الشعر المجعد وفرده تماما، يضيف العلاج أيضًا الرطوبة واللمعان للشعر، كما أنه يناسب الجميع بغض النظر عن نوع الشعر، إنه يعمل بشكل جيد على أي نوع من الشعر، من الناعم والمستقيم إلى الكثيف والمجعد، كما أنه يجعل من السهل الحصول على أشكال قصات الشعر التي من المرجح أن تناسب شكل وجهك، حتى لو كان شعرك الطبيعي لا يسمح بذلك.

وأوصت هوني فيرما بهذا العلاج حتى لأولئك الذين لا تسمح لهم أنماط حياتهم بإعطاء الكثير من الاهتمام لشعرهم، والذين يحتاجون إلى شعر يسهل التعامل معه وتصفيفه للاستخدام اليومي، كما أنه يساعد على تعزيز ثقتهم بأنفسهم، بغض النظر عن اتجاهات الموضة الحديثة.



وأيضا كشف تيهنينج يانج خبير التجميل قائلًا: “في عام 2024، ظهر بوتوكس الشعر كاتجاه جديد في عالم تصفيف الشعر، يتم تقديمه كحل للشعر المجعد والأشعث، ويجعل الشعر ناعمًا للغاية، كما أنه يجدد الرطوبة ويمنح الشعر لمعان مذهل.

مثل أي علاج آخر، يتطلب الأمر قدرًا معينًا من إعادة وضعه، مثلًا كل 5 إلى 6 أشهر اعتمادًا على عدد مرات غسل شعرك، يمكن تعديل العلاج نفسه ليناسب نوع الشعر بعد ذلك، على سبيل المثال، إذا كنت لا تريد شعرًا أملسًا تمامًا، فيمكننا ترك القليل من التموج النسيجي عن طريق تعديل بروتوكول وضع البوتكس لتقليل قوة المنتج في العلاج.



وأوضح: “أن العلاج يغطي كل خصلة من الشعر ويتم تثبيتها في البشرة باستخدام الحرارة، إنه يملأ الفجوات التي يعاني منها الأشخاص ذوو الشعر الناعم أحيانًا، ويعطي لمعانًا رائعًا للشعر".