قِصَر وتساقط الشعر.. 7 علامات حرجة تشير لنقص "فيتامين د"

غالبًا ما يلعب (فيتامين د) دورًا أكثر أهمية في صحتنا مما قد ندركه وبعيدًا عن ارتباطه المعروف بصحة العظام، فقد سلطت الأبحاث الناشئة الضوء على أهميته المتعددة الأوجه.

1. قصر الشعر وتساقط الشعر

عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي من فيتامين د، فقد يؤثر ذلك على شعرك. تواجه الخلايا التي تلعب دورًا في دورة نمو الشعر الطبيعي، والتي تسمى الخلايا الكيراتينية، صعوبات في القيام بعملها.

يبدو أن انخفاض مستويات فيتامين د يجعل المرحلة التي ينمو فيها شعرك أقصر ومرحلة الراحة أطول كما أن الطبقة الموجودة تحت الجلد والتي تدعم شعرك، والتي تسمى الطبقة الجلدية، تصبح أضعف، مما يجعل شعرك أكثر عرضة للتساقط.

ويرتبط عدم وجود ما يكفي من فيتامين د أيضًا ببعض الحالات الصحية، مثل الثعلبة البقعية تسبب هذه الحالة ظهور بقع صلعاء صغيرة على فروة الرأس وفي بعض الأحيان على اللحية.

2. جفاف الجلد والحكة

(فيتامين د) هو فيتامين مهم لصحتك، خاصة للبشرة يحتوي جلدك على خلايا تسمى الخلايا الكيراتينية، والتي تشكل الطبقة الخارجية التي تسمى البشرة.

تعتبر هذه الخلايا الكيراتينية مميزة؛ لأنها الوحيدة في جسمك التي يمكنها تحويل مادة تسمى 7- ديهيدروكوليستيرول إلى شكل من أشكال فيتامين د الذي يمكن لجسمك استخدامه.

فيتامين د يفعل الكثير لبشرتك، فهو يساعد في وظيفة الحاجز ويساعد خلايا الجلد على النمو ويدعم الجهاز المناعي في بشرتك، والذي يشبه الدرع ضد الجراثيم الضارة.

وجدت بعض الدراسات أن عدم وجود ما يكفي من فيتامين د في الدم يرتبط بمشاكل جلدية مثل الأكزيما والصدفية، وكلاهما يمكن أن يجعل بشرتك جافة. يمكن أن يؤدي تناول مكملات فيتامين د أيضًا إلى إحداث فرق كبير في تحسين أعراض مشاكل الجلد مثل الأكزيما، مما يجعل الجلد أقل جفافًا وحكة.

تظهر الأبحاث أيضًا وجود علاقة بين فيتامين د ومدى رطوبة بشرتك لذا، فإن الحفاظ على مستويات فيتامين د لديك يمكن أن يكون مفيدًا لصحة بشرتك.

3. إحساس بالوخز والوخز في اليدين أو القدمين.

إذا لم يكن لدى جسمك ما يكفي من فيتامين د، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم . عندما يحدث هذا، قد تشعر بأحاسيس مثل "الدبابيس والإبر". يمكن أن تكون هذه المشاعر إشارة إلى أن شيئًا ما ليس على ما يرام فيما يتعلق بتوازن المعادن الأساسية في جسمك. إن ضمان تناول كمية كافية من فيتامين د أمر بالغ الأهمية ليس فقط لصحة العظام ولكن أيضًا للحفاظ على مستويات مناسبة من الكالسيوم، ومنع الانزعاج والأحاسيس غير العادية.

4. مشاكل في العضلات

أظهرت دراسة جديدة أن عدم وجود ما يكفي من فيتامين د يمكن أن يزيد من فرصة فقدان قوة العضلات مع تقدمك في السن . نظر البحث في بيانات من أكثر من 3200 شخص تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق ولم يكن لديهم ضعف في العضلات من قبل. وقامت الدراسة، التي امتدت لأربع سنوات، بقياس مستويات فيتامين د من خلال اختبارات الدم في البداية وصنفتها على أنها كافية، أو غير كافية، أو غير كافية على الإطلاق. وبعد أربع سنوات، قام الباحثون بفحص قوة قبضة المشاركين كوسيلة لمعرفة مدى قوة عضلاتهم بشكل عام. وهذا مهم لأن فقدان قوة العضلات مع تقدمك في العمر يمثل خطرًا كبيرًا للسقوط، لذا فإن الحصول على ما يكفي من فيتامين د مهم للبقاء قويًا ومنع الحوادث.

5. شحوب البشرة والهالات السوداء

يمكن أن يظهر نقص فيتامين د في بشرة باهتة تظهر عليها علامات مرئية مختلفة . عندما يفتقر جسمك إلى هذا الفيتامين الأساسي، قد يتحول لون بشرتك إلى اللون الرمادي قليلاً، وقد لا تشعر بأن بشرتك ممتلئة أو مرنة كما تفعل عادةً. بالإضافة إلى ذلك، قد تلاحظين وجود دوائر داكنة تحت العين.

ويعزى ذلك إلى حقيقة أن فيتامين د يلعب دورًا حاسمًا في تجديد خلايا الجلد ، مما يضمن تجددها وبقائها صحية. وبدون إمدادات كافية من فيتامين د، فإن قدرة الجلد الطبيعية على التجدد تصبح معرضة للخطر، مما يؤدي إلى هذه التغييرات الملحوظة في المظهر. لذلك، فإن الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين د ليس ضروريًا للصحة العامة فحسب، بل يساهم أيضًا بشكل كبير في الحفاظ على بشرة نابضة بالحياة وذات مظهر صحي.

6. تغيرات في النوم والاكتئاب

يرتبط عدم وجود ما يكفي من فيتامين د بالشعور بالحزن ويمكن أن يفسد نومك أيضًا . يؤثر فيتامين د على المواد الكيميائية الموجودة في الدماغ، مثل السيروتونين والميلاتونين ، والتي تساعد على تحسين المزاج والنوم. حتى أن بعض الأبحاث تقول أن فيتامين د هو جزء من كيفية إنتاج جسمك للميلاتونين، وهو الهرمون الذي يحافظ على إيقاع الجسم اليومي تحت السيطرة ويساعدك على النوم بشكل جيد. لذا، فإن الحصول على الكمية المناسبة من فيتامين د يمكن أن يكون جيدًا لمزاجك ويساعدك على النوم بشكل أفضل.

7. آلام العظام وآلام أسفل الظهر

فيتامين د مفيد لعظامك لأنه يساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم . إذا لم يكن لديك ما يكفي من فيتامين د، فقد تشعر بألم في العظام وأسفل الظهر.

نظرت دراسة أجريت عام 2018 في 81 دراسة أخرى، ووجدت أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل وآلام العضلات وآلام الجسم المستمرة عادة ما يكون لديهم فيتامين د أقل من أولئك الذين لا يعانون من هذه المشكلات.

أيضًا، في عام 2018، اكتشفت دراسة أجريت على 98 شخصًا بالغًا يعانون من آلام أسفل الظهر، أن أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د يميلون إلى الشعور بألم أكثر شدة. ومع ذلك، في عام 2017، وجدت دراسة كبيرة أنه لم تتفق جميع الدراسات على هذا الارتباط بين فيتامين د وآلام الظهر.

يمكن أن تساهم المراقبة المنتظمة لمستويات فيتامين د وضمان تناول كمية كافية من خلال التعرض لأشعة الشمس أو النظام الغذائي أو المكملات الغذائية بشكل كبير في الصحة العامة ومنع مجموعة من المضاعفات الصحية المحتملة..