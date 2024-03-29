الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

خطيرة ويمكن أن تسبب الوفاة.. أبرز المعلومات عن حساسية اللحوم

حساسية اللحوم
حساسية اللحوم

تعتبر اللحوم، وهى عنصر أساسي في العديد من الأنظمة الغذائية ، مصدرًا قيمًا للبروتين والمواد المغذية للجسم، ومع ذلك، بالنسبة لبعض الأفراد، يمكن أن يؤدي استهلاك اللحوم إلى تفاعلات حساسية تتراوح من الانزعاج الخفيف إلى المضاعفات الشديدة.

وحسب موقع "Hindustan times"،  فإن حساسية اللحوم غير شائعة نسبيًا ولكنها يمكن أن تسبب مشاكل صحية كبيرة إذا لم يتم تحديدها وإدارتها بشكل صحيح، وبالتالي فإن فهم العلامات والأعراض أمر بالغ الأهمية لأولئك الذين يشتبهون في أنهم قد يعانون من حساسية اللحوم.

 

 

txt

"الصحة" تقدم نصائح لمرضى حساسية الصدر تزامنًا مع موجة التقلبات الجوية


أعراض وعلامات حساسية اللحوم

وقد اقترح الدكتور أكاش شاه، استشاري أمراض الحساسية والمناعة الحذر من هذه العلامات:

1- تأخر ظهور الأعراض مع الشعور بالتعب

على عكس ردود الأفعال التحسسية الفورية المرتبطة عادة بأطعمة مثل المكسرات أو المحار، غالبًا ما تظهر حساسية اللحوم مع ظهور أعراض متأخرة، قد لا تظهر هذه الأعراض إلا بعد عدة ساعات من تناول اللحوم، مما يجعل من الصعب تحديد السبب الدقيق لرد الفعل.

2- اضطراب الجهاز الهضمي

أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لحساسية اللحوم هو ضيق الجهاز الهضمي قد يعاني الأفراد من آلام في البطن أو غثيان أو قيء أو إسهال أو انتفاخ بعد تناول اللحوم يمكن أن تختلف هذه الأعراض في شدتها وقد تستمر لساعات أو أيام.

3- تفاعلات الجلد

تفاعلات الجلد سمة مميزة أخرى لحساسية اللحوم. يمكن أن تشمل ردود الأفعال هذه الحكة أو الإحمرار أو تورم الجلد، ولكن في بعض الحالات، قد يصاب الأفراد بالإكزيما أو التهاب الجلد بعد تناول اللحوم، قد تكون هذه الأعراض الجلدية غير مريحة وقد تتفاقم مع استمرار التعرض لبروتينات اللحوم.

 

txt

استشارى حساسية: فيروس "الروتا" قديم وشديد الخطورة على الرضع وليس الكبار

4- أعراض  متعلقة بالجهاز التنفسي

في حالات نادرة، يمكن أن تؤدي حساسية اللحوم إلى أعراض تنفسية مثل الصفير، والسعال، وضيق التنفس، أو حتى الحساسية المفرطة، الحساسية المفرطة هى رد فعل تحسسي شديد يهدد الحياة ويتطلب عناية طبية فورية، يمكن أن يسبب صعوبة في التنفس، وانخفاضًا في ضغط الدم، وفقدان الوعي.

5- التفاعل المتبادل

قد يعاني بعض الأفراد الذين يعانون من حساسية اللحوم أيضًا من التفاعل المتبادل مع الأطعمة الأخرى، على سبيل المثال، قد يتفاعل الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه لحم البقر أيضًا مع أنواع أخرى من لحوم الثدييات مثل لحم الضأن، يحدث هذا التفاعل المتبادل بسبب التشابه في هياكل البروتين بين أنواع اللحوم المختلفة.

واقترح الدكتور أكاش قائلًا :"إذا كنت تشك في أنك قد تكون مصابًا بحساسية اللحوم، فمن الضروري استشارة الطبيب من أجل التشخيص واتخاذ العلاج المناسب.

يمكن أن يساعد اختبار الحساسية، بما في ذلك اختبارات وخز الجلد أو اختبارات الدم، في تحديد مسببات الحساسية المحددة، بمجرد تشخيص حساسية اللحوم، فإن العلاج الأساسي لحساسية اللحوم هو تجنب منتجات اللحوم بشكل صارم، على الرغم من أن حساسية اللحوم نادرة نسبيًا، إلا أنها يمكن أن تسبب إزعاجًا كبيرًا ومضاعفات صحية للمصابين بها.

حساسية اللحوم يمكن منع حساسية اللحوم اعراض حساسية اللحوم متلازمة غال أسباب حساسية اللحوم

مواد متعلقة

اللهم اني استودعتك قلبي.. أدعية اليوم التاسع عشر من شهر رمضان الكريم

بعد إعلان "الصحة العالمية".. كيف يمكن تعزيز فيتامين (أ) فى الجسم لصحة العين؟

حظك اليوم.. ما تخبئه لك الأبراج في 29 مارس 2024

أفكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل كمونية اللحم في المنزل بوصفة سهلة

حتى لا يتعرضن لواقعة فتاة روض الفرج.. نصائح للأمهات لوقاية بناتهن من التحرش

علامات مبكرة لسرطان البروستاتا

موعد أذان المغرب في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان لعام 2024

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2024 والأدعية المستحبة في الشهر الكريم

الأكثر قراءة

مقتل جندى إسرائيلى وتسجيل 8 إصابات ميؤوس منها بغزة

عاجل| هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة

قرار ألونسو يحدد مصير ليفربول وبايرن ميونخ فى الميركاتو

الموساد الإسرائيلى يترنح.. تفاصيل خلافات حادة بشأن صفقة تبادل المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

ماجد حبته

حماس فى طهران!

وائل لطفي

فى فيلم «موسى».. نتفليكس تخدع المشاهد

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصرى.. مبادرة وطنية خالصة

صور

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

نجوم الأهلي والزمالك يخطفون الأضواء في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة حقوقية: حكم العدل الدولية "مؤشر واضح" على عدم التزام إسرائيل

صحيفة عبرية: خلافات حادة بين رئيس الموساد وممثل الجيش فى مفاوضات تبادل الأسرى

تراجع حاد فى شعبية نتنياهو لصالح بينى جانتس