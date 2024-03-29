خطيرة ويمكن أن تسبب الوفاة.. أبرز المعلومات عن حساسية اللحوم

تعتبر اللحوم، وهى عنصر أساسي في العديد من الأنظمة الغذائية ، مصدرًا قيمًا للبروتين والمواد المغذية للجسم، ومع ذلك، بالنسبة لبعض الأفراد، يمكن أن يؤدي استهلاك اللحوم إلى تفاعلات حساسية تتراوح من الانزعاج الخفيف إلى المضاعفات الشديدة.

وحسب موقع "Hindustan times"، فإن حساسية اللحوم غير شائعة نسبيًا ولكنها يمكن أن تسبب مشاكل صحية كبيرة إذا لم يتم تحديدها وإدارتها بشكل صحيح، وبالتالي فإن فهم العلامات والأعراض أمر بالغ الأهمية لأولئك الذين يشتبهون في أنهم قد يعانون من حساسية اللحوم.



أعراض وعلامات حساسية اللحوم

وقد اقترح الدكتور أكاش شاه، استشاري أمراض الحساسية والمناعة الحذر من هذه العلامات:

1- تأخر ظهور الأعراض مع الشعور بالتعب

على عكس ردود الأفعال التحسسية الفورية المرتبطة عادة بأطعمة مثل المكسرات أو المحار، غالبًا ما تظهر حساسية اللحوم مع ظهور أعراض متأخرة، قد لا تظهر هذه الأعراض إلا بعد عدة ساعات من تناول اللحوم، مما يجعل من الصعب تحديد السبب الدقيق لرد الفعل.

2- اضطراب الجهاز الهضمي

أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لحساسية اللحوم هو ضيق الجهاز الهضمي قد يعاني الأفراد من آلام في البطن أو غثيان أو قيء أو إسهال أو انتفاخ بعد تناول اللحوم يمكن أن تختلف هذه الأعراض في شدتها وقد تستمر لساعات أو أيام.

3- تفاعلات الجلد

تفاعلات الجلد سمة مميزة أخرى لحساسية اللحوم. يمكن أن تشمل ردود الأفعال هذه الحكة أو الإحمرار أو تورم الجلد، ولكن في بعض الحالات، قد يصاب الأفراد بالإكزيما أو التهاب الجلد بعد تناول اللحوم، قد تكون هذه الأعراض الجلدية غير مريحة وقد تتفاقم مع استمرار التعرض لبروتينات اللحوم.

4- أعراض متعلقة بالجهاز التنفسي

في حالات نادرة، يمكن أن تؤدي حساسية اللحوم إلى أعراض تنفسية مثل الصفير، والسعال، وضيق التنفس، أو حتى الحساسية المفرطة، الحساسية المفرطة هى رد فعل تحسسي شديد يهدد الحياة ويتطلب عناية طبية فورية، يمكن أن يسبب صعوبة في التنفس، وانخفاضًا في ضغط الدم، وفقدان الوعي.

5- التفاعل المتبادل

قد يعاني بعض الأفراد الذين يعانون من حساسية اللحوم أيضًا من التفاعل المتبادل مع الأطعمة الأخرى، على سبيل المثال، قد يتفاعل الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه لحم البقر أيضًا مع أنواع أخرى من لحوم الثدييات مثل لحم الضأن، يحدث هذا التفاعل المتبادل بسبب التشابه في هياكل البروتين بين أنواع اللحوم المختلفة.

واقترح الدكتور أكاش قائلًا :"إذا كنت تشك في أنك قد تكون مصابًا بحساسية اللحوم، فمن الضروري استشارة الطبيب من أجل التشخيص واتخاذ العلاج المناسب.

يمكن أن يساعد اختبار الحساسية، بما في ذلك اختبارات وخز الجلد أو اختبارات الدم، في تحديد مسببات الحساسية المحددة، بمجرد تشخيص حساسية اللحوم، فإن العلاج الأساسي لحساسية اللحوم هو تجنب منتجات اللحوم بشكل صارم، على الرغم من أن حساسية اللحوم نادرة نسبيًا، إلا أنها يمكن أن تسبب إزعاجًا كبيرًا ومضاعفات صحية للمصابين بها.