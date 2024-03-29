الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اللهم اني استودعتك قلبي.. أدعية اليوم التاسع عشر من شهر رمضان الكريم

دعاء اليوم التاسع
دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان

يحتفل المسلمين في جميع أنحاء العالم اليوم باليوم التاسع عشر من شهر رمضان 2024 / 1445 ويبحث الكثير من الناس عن أفضل الأدعية المستجابة في هذا الشهر الكريم، وفي هذا الصدد يقدم الدستور في التقرير التالي دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024 / 1445 وأفضل الأدعية المستحبة على النحو التالي.

دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان

اللهم إني أسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت.

اللهم إني أستودعتك قلبي فلا تجعل فيه أحد غيرك واستودعتك نفسي فلا تجعلني أخطو خطوة إلا في مرضاتك واستودعتك أولادي وأهلي وكل شئ رزقتني وأعطيتني فأحفظه لي من شر خلقك أجمعين.

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أدعية العشر الأواخر من رمضان 2024

دعاء 19 من رمضان

اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبك وصفيك من خلقك ونبي الرحمة على الناس أجمعين وسر رحمتك العظيم وإمام المرسلين وخاتم الأنبياء والرسل المنزلين المصطفى محمد النبي كاشف الغمة وماحي الظلمة وشمس الضياء وقمر السماء صاحب الذات العلية زائر السماوات العلا مبعوث الحق لإظهار الحق وعلى آل بيته الأطهار وسلمُ تسليمًا كثيرًا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واسأله التوبة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واسأله التوبة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واسأله التوبة بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعزُّ من تشاء وتذُّل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شئ قدير.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين يا رب العالمين.

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متى تبدأ؟.. أدعية العشر الأواخر من رمضان 2024 وفضل ليلة القدر

دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان 2024

اللهم أرحمني بالقرآن واجعله لي إمامًا ونورُا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأجعله لي حجة يا رب العالمين.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادى وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر.

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أدعية العشر الأواخر من رمضان 2024.. وداع شهر رمضان مع اقتراب لياليه الوترية

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق أمنياتي وأرفع درجاتي وتقبل صلاتي وأغفر لي خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة.

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

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